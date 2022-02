Mihai Iosif (FC Rapid): Gaz Metan ne-a învins în meciul tur, sperăm să ne recuperăm punctele

Antrenorul echipei de fotbal FC Rapid, Mihai Iosif, a declarat, miercuri, într-o conferinţă de presă, că îşi doreşte ca formaţia sa să recupereze în partida de vineri punctele pierdute în partida tur cu Gaz Metan Mediaş, când a fost învinsă de gruparea ardeleană cu 2-1, anunță Agerpres.

"Pe băieţi îi simt foarte bine ţinând cont de felul în care au evoluat în ultimele două meciuri. Cei de la Gaz Metan ne-au bătut în meciul tur şi sperăm să ne recuperăm punctele acum. Faptul că nu şi-au luat salariile nu poate decât să îi îndârjească pe cei de la Gaz Metan. Dar o capcană nu poate să fie în niciun caz pentru noi, pentru că ştiu că ne aşteaptă un meci extraordinar de greu", a spus Iosif.

Acesta a menţionat că se confruntă în continuare cu probleme de lot. "Dintre toate meciurile pe care le-am pierdut nu cred că există vreunul în care să nu fi avut probleme de lot, fie suspendaţi fie accidentaţi. Poate excepţia să fie meciul de la Constanţa. Referitor la situaţia de acum, nu şi-a revenit niciun accidentat, ba va lipsi şi Morais (n.r. - suspendat după eliminarea din meciul cu UTA)", a explicat tehnicianul.

Calificarea în play-off este o dorinţă şi nu un obiectiv al clubului, susţine Mihai Iosif. "Cine a spus că trebuie să prindem play-off-ul? Nu! Noi am spus că ne dorim, noi cei din vestiar. Obiectivul clubului transmis de conducere se ştie care este (n.r. - salvarea de la retrogradare). Dar noi din vestiar ne dorim să prindem play-off-ul. Şi vom da totul pentru a reuşi acest lucru", a precizat el.

Iosif a precizat că nu este supărat de faptul că în mass-media au apărut informaţii privind înlocuirea sa cu Laszlo Balint, tehnician care a demisionat de la UTA la începutul săptămânii.

"Nu are de ce să mă deranjeze astfel de lucruri. Eu ştiu ce am discutat cu conducerea. Ideea e că atunci când eram în Liga a V-a nu prea se înghesuiau mulţi antrenori la Rapid. Eu am avut un vis de a ajunge cu Rapid până în Liga I şi iată că a devenit realitate. Iar acum visul meu pe termen mediu şi lung este să devin campion cu Rapid", a mai spus Iosif.

Echipa de fotbal FC Rapid întâlneşte, vineri, de la ora 19:55, în deplasare, formaţia Gaz Metan Mediaş, într-o partidă contând pentru etapa a 24-a a Ligii I.