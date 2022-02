Mihai Iosif (Rapid): CFR Cluj e foarte puternică, nu va mai fi meciul din tur

Antrenorul echipei de fotbal FC Rapid Bucureşti, Mihai Iosif, a declarat, vineri, într-o conferinţă de presă, că adversara din partida de duminică seara, CFR Cluj, este omogenă şi foarte puternică, el precizând că meciul nu va mai semăna cu cel din tur, câştigat de formaţia sa cu 2-0.

"Întâlnim campioana, poate cea mai completă echipă a Ligii I. Cu siguranţă nu va fi un meci precum cel din tur, câştigat cu 2-0. Atunci poate s-a întâmplat aşa pentru că am şi fost luaţi puţin de sus. Dar cu siguranţă va fi un alt meci. CFR este o echipă omogenă şi foarte, foarte puternică. Faptul că nu au câştigat şi au făcut şi ei nişte egaluri nu spune prea multe", a afirmat el.

Iosif susţine că Rapid îşi va juca până la capăt şansele de calificare în play-off.

"Am făcut tot ce am putut, din păcate am avut foarte multă neşansă în aceste meciuri... nu am câştigat, dar nici nu am pierdut. Acum ne-am îndepărtat un pic de zona play-off-ului, dar atât timp cât mai avem şanse matematice noi le vom juca. Consider în continuare că dacă jucam pe Giuleşti acum eram în primele echipe ale campionatului. Nu mai are rost să facem calcule, trebuie să luăm fiecare meci în parte şi să încercăm să-l câştigăm. În momentul de faţă suntem în obiectivul clubului, suntem mai mult decât bine, dar nu facem niciun calcul. Normal că ne dorim să ne clasăm cât mai sus", a explicat el.

Antrenorul a caracterizat drept "ciudată" situaţia jucătorilor plecaţi de la Gaz Metan Mediaş care vor juca în această etapă pentru Dinamo împotriva fostei echipe. "Cu Gaz Metan am jucat şi şi-au dat viaţa pe teren, iar peste o săptămână dăm iar de ei (n.r. - Rapid va întâlni Dinamo în etapa a 28-a)... ca să nu mai spun că ieri jucătorii erau la Gaz Metan, iar azi sunt la Dinamo şi vor juca împotriva colegilor. E o situaţie mai ciudată, ca să spun aşa", a precizat Iosif.

Întrebat cum şi-ar dori să fie inaugurat noul Stadion Giuleşti, printr-un meci oficial din play-off/play-out sau printr-un amical, Mihai Iosif a răspuns: "Eu şi jucătorii ne dorim să jucăm pe Giuleşti cât mai repede, pentru că e casa noastră şi suporterii sunt mai aproape de noi. Ne-am tot mutat de colo-colo, dar sunt fel de fel de raţionamente şi trebuie să facem ce este mai bine atât pentru club, cât şi pentru suporteri".

Echipa de fotbal FC Rapid întâlneşte, duminică, de la ora 19:55, în deplasare, formaţia CFR Cluj, într-o partidă contând pentru etapa a 27-a a Ligii I.