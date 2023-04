Mihai Mărgineanu: Se câștigă foarte mult și bine din muzică

Mihai Mărgineanu a mărturisit în emisiunea lui Denise Rifai de la Kanal D, care este secretul succesului său în muzică și nu numai.

Întrebat cât de bine știe să se vândă Mihai Mărgineanu, artistul a răspuns: „Eu cred că am știut să mă vând foarte bine. În primul rând, ca să vrei să vinzi un produs, trebuie să îl cunoști foarte bine. Asta e condiția principală de a fi un vânzător bun. Și când spui că am școli înalte de vânzări, adică am fost la multe companii internaționale din 1993 până în 2000 când am încetat orice colaborare cu orice angajator, am trecut prin foarte multe cursuri de vânzări, unul dintre ele foarte important la o firmă de pastă de dinți, șampoane și săpunuri, americană, chiar cu un senior de vânzări de la ei, pe vremea aceea avea 70 de ani care s-a întors de pe mare să ne predea nouă niște cursuri de două luni de zile de vânzări”.

Denise Rifai i s-a adresat lui Mihai Mărgineanu: „Presa v-a întrebat la un moment dat dacă se poate trăi bine din muzică. Dumneavoastră ați răspuns așa: «Să nu crezi că nu se câștigă bani din muzică. Se câștigă foarte mult. Cine spune că nu e așa ori minte de îngheață apele ori nu are succes». Eu vreau să știu dacă v-au ajutat școlile înalte de vânzări în profesia de artist”, a spus prezentatoarea.

Artistul a recunoscut că a fost ajutat mult de cariera lui în vânzări în muzică și actorie. „De acolo m-am dezvoltat foarte mult în acest domeniu, mi se pare fascinant, un domeniu de cunoaștere și simpatizare cu alți oameni“, a mărturisit el.