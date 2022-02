Mihai Pintilii a explicat de ce a ales să rămână la FCSB: Îi mulţumesc lui Edi Iordănescu pentru ofertă

Mihai Pintilii a declarat, sâmbătă, într-o conferinţă de presă, că îi mulţumeşte lui Edi Iordănescu că l-a sunat să meargă secund la echipa naţională, dar preferă să rămână la FCSB, unde are funcţia de delegat, conform news.ro.

"Eu sunt delegat la FCSB, am ales drumul ăsta, merg până la capăt. Clubul ăsta mi-a dat tot, mi-am făcut un drum în fotbal aici. Îi mulţumesc lui Edi că m-a sunat şi m-a întrebat, mi-a propus să vin la naţională, dar aşa e mai bine. Au contat foarte multe şi declaraţiile pe care le-a făcut MM într-o emisiune, m-au emoţionat foarte mult. Eram acasă, cu familia, şi m-a emoţionat. A contat ce a zis MM. Avem jucători valoroşi la echipa naţională, avem jucători tineri. Cred că Edi va face faţă cu brio, am lucrat cu el şi ca jucător, şi ca antrenor. Clar ai ce să înveţi de el şi îţi explică, doar dacă nu vrei nu înţelegi. Am mare încredere şi cred că va reuşi. Nu ştiu ce se întâmplă mâine, darmite să prevăd viitorul. Mă bucur că am rămas aici şi avem un meci important mâine. Ca jucător nu ai niciun stres, vii, te antrenezi, ţii supărare o zi, dar ca antrenor este altceva. Începe să-mi placă, dar mai e mult de muncă. Am spus că nu mă văd în postura de antrenor, dar m-am schimbat, mereu ai ceva de învăţat. Am trecut pe lângă mulţi antrenori, trebuie să iei ce e bun şi ce e rău să laşi deoparte. Aş juca ofensiv, asta e filosofia mea", a declarat Pintilii.

El a vorbit şi despre şansele la titlu. "În play-off se va decide tot, să nu fie diferenţa mai mare de 8-10 puncte. La meciul cu Craiova îmi doresc 1-0 şi cele trei puncte. Trebuie să ne focusăm pe ce avem noi de făcut, craiovenii sunt periculoşi. Sper să câştigăm tot şi să aşteptăm ca CFR să se încurce".

FCSB va evolua, duminică, de la ora 19.55, cu FC U Craiova 1948, în etapa a XXIV-a din Liga 1 Casa Pariurilor.

