Mihai Roman, atacant Craiova: 'Victor Piţurcă nu este neapărat exigent, dar impune respect'

Victor Piţurcă începe să-şi pună la punct filolozofia despre fotbal, la Craiova. Jucătorii au intrat într-un program de pregătire diferit, cu multe antrenamente şi recunosc faptul că sunt puţin forţaţi, anunță MEDIAFAX.

Antrenorul pune mare preţ pe pregătirea fizică, iar în pauza pricinuită de meciurile naţionalei a organizat câte 3 antrenamente pe zi:

Citește și: Solicitare urgentă în cazul Caracal! Mutarea făcută azi

Ivan Martic - "Mister are multă personalitate şi îmi place foarte mult cum a lucrat în ultimele zile. Au fost foarte grele, dar mergem mai departe. Primele trei zile, am avut trei antrenamente pe zi, a fost o perioadă foarte grea"

Valentin Mihailă – ”Ne descurcăm foarte bine şi la antrenamente şi suntem foarte bucuroşi că îl avem alături de noi. Întotdeauna ne simţim ca nişte elevi, pentru că noi suntem puşi să facem ce ne cere antrenorul. Trebuie să demonstrăm ceea ce ne cere"

Mihai Roman - "Victor Piţurcă nu este neapărat exigent, dar impune respect. Vrem să învăţăm cât mai mult de la dânsul, pentru că este un antrenor foarte bun şi are o experienţă şi o valoare de necontestat. Se comportă foarte bine, are grijă de noi, ne învaţă ce trebuie şi noi sper să-l ascultăm şi să fim pe aceeaşi cale. Nu neapărat că este exigent, pe dânsul îl ştiţi şi dumneavoastră, îl cunoaşteţi, impune respect şi cere respect la rândul lui. A fost o perioadă încarcată, dar chiar dacă au fost trei antrenamente pe zi, n-au fost exagerat de grele, adică a fost o perioadă în care am acumulat puţin, acum ne simţim bine şi aşteptăm săptămâna aceasta să pregătim meciul cu FCSB şi să îl câştigăm”

Citește și: USR-PLUS vrea să provoace un dezastru pentru Guvernul Dăncilă! Lovitura pregătită

Primul joc al Craiovei în era Victor Piţurcă are loc duminică, pe teren propriu, împotriva FCSB-ului. Meciul este programat de la 21:00. După 8 etape, oltenii sunt pe locul 3, cu 16 puncte (la două de liderul Gaz Metan), în timp ce FCSB se situează pe poziţia a 11-a.