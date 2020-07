Mihai Rotaru a declarat că gruparea sa doreşte în continuare amânarea finalei Cupei României

Finanţatorul clubului Universitatea Craiova, Mihai Rotaru, a declarat, sâmbătă, că gruparea sa doreşte în continuare amânarea finalei Cupei României. El a precizat că doreşte ca toate echipele să fie retestate în acelaşi timp şi a vorbit şi despre o amendă de 10.000 de euro pentru jucătorii grupării craiovene în cazul infectării cu coronavirus, potrivit news.ro.

"Dacă FCSB, miercuri, va câştiga Cupa României, CFR va juca cu două echipe fără interes în campionat. Fără să-i acuzăm, dar noi, dacă am fi în locul Botoşaniului, în ultima etapă am trimite toţi titularii acasă tocmai pentru a le da o perioadă de odihnă. Nimeni nu i-ar putea acuza pe FCSB sau Botoşani că îşi vor odihni titularii. Niciodată nu am acuzat, fiecare face politica lui, îi înţeleg. Dacă FCSB ar fi jucat cu juniorii, nu-i acuzam, e politica lor. Dar de ce să nu eliminăm această eventuală lipsă de interes? Noi putem milita în continuare pentru amânarea meciului de Cupă. Acum a intervenit încă o problemă. Da, cerem în continuare să fie amânată finala Cupei. De ce să nu aibă FCSB - CFR cu cuţitele pe masă sau un CFR - Botoşani? Peste tot în lume, Cupa se joacă după ultima etapă. Eram de acord să se joace şi mai devreme dacă nu erau implicaţii directe în lupta pentru titlu", a spus Rotaru la Digi Sport.

El a menţionat că Universitatea Craiova a cerut suspendarea actualei etape şi retestarea tuturor echipelor. “Meciul de mâine se va juca. Dar insistăm în continuare pentru o retestare a tuturor mâine sau luni. În aceeaşi zi, în acelaşi moment să fie retestaţi toţi. Toată lumea să plece de la zero. Luni, după terminarea etapei, toate echipele să se retesteze. La noi, cine vine infectat, 10.000 de euro amendă. Am stat toţi la masă şi am luat hotărârile împreună. Noi mergem pe înţelegerea între noi”.