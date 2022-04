Mihai Silvăşan, înaintea meciului decisiv pentru calificarea la Turneul F4 al Ligii Campionilor: 'E cel mai important meci al sezonului până acum'

Mihai Silvăşan, antrenorului campioanei la baschet masculin U BT Cluj, a declarat că meciul de marţi, cu germanii de la MHP Riesen Ludwigsburg, decisiv pentru calificarea la Turneul F4 al Ligii Campionilor, este cel mai important pentru echipa sa în acest sezon ”până la ora actuală”.

Scorul general între U BT Cluj şi MHP Riesen Ludwigsburg este 1-1 în seria din sferturile Basketball Champions League, după 76-73 în BT Arena, şi 92-75 în Germania.

Marţi, de la ora 19.00, din nou în BT Arena, se va juca meciul decisiv pentru accederea în semifinalele competiţiei, iar sala de 10.000 de locuri va fi plină, biletele fiind vândute în 30 de minute.

”Este un meci decisiv, cu o încărcătură aparte. Este cel mai important meci din actualul sezon până la ora actuală. Jucăm cu o echipă foarte bună, toată lumea a văzut asta. În primele două partide am avut probleme să trecem de apărarea lor agresivă. Sunt foarte buni şi la recuperări ofensive. Încercăm să corectăm aceste lucruri, să fim mai buni şi cu ajutorul celor 10.000 de oameni care vor fi prezenţi în sală ne dorim să obţinem victoria şi calificarea în Final Four. Iniţial nu ne-am pus multe obiective, am vrut doar să intrăm în grupe. Apoi am luat-o pas cu pas, am fost competitivi şi am încercat să câştigăm fiecare meci. Această mentalitate a funcţionat şi ne aflăm la un joc distanţă de Final Four”, a declarat, luni, antrenorul Mihai Silvăşan, în conferinţa de presă premergătoare disputei cu MHP Riesen Ludwigsburg.

La rândul său, căpitanul U BT Cluj, Patrick Richard, a precizat: ”Va fi un meci foarte dificil, împotriva unei echipe bune. Avem avantajul terenului propriu şi suntem entuziasmaţi să jucăm în faţa fanilor noştri. Vrem să corectăm din greşelile partidei retur şi să câştigăm”, scrie news.ro.

Trei echipe au obţinut deja biletele după celelalte dispute din sferturile de finală: Baxi Manresa, Hapoel Holon şi Lenovo Tenerife. Câştigătoarea din seria U BT Cluj - MHP Riesen Ludwigsburg se va duela cu Baxi Manesa în semifinale.

Turneul Final Four va avea loc la Bilbao, între 6-8 mai. În 6 mai sunt programate semifinalele, iar în 8 mai se vor juca finala pentru medalia de bronz şi cea pentru trofeu. Biletele s-au pus în vânzare din 28 martie.

U BT Cluj evoluează în premieră pentru România în sferturile BCL, după ce a început sezonul în preliminarii, la a patra încercare. A câştigat turneul preliminar, la Peristeri, apoi prima fază a grupelor şi cea din Top 16, cu doar două înfrângeri în total şi a atins cea mai bună performanţă a unei echipe masculine româneşti în Basketball Champions League, competiţie aflată la a şasea ediţie.

În 2021, trofeul a fost câştigat de spaniolii de la San Pablo Burgos.