Mihai Stoichiţă speră că selecţionerul naționalei se va răzgândi: Nu cred că e vorba de supărare, o răbufnire mai mult, nu cred că a fost nemulţumit

Directorul tehnic al FRF, Mihai Stoichiţă, a declarat, marţi, că a bănuit intenţia lui Mirel Rădoi de a părăsi prima reprezentativă, dar speră că selecţionerul se va răzgândi.

"Nu cred că e vorba de supărare. E vorba despre o reacţie după toate frustrările pe care le-a avut în perioada anterioară când a fost atacat din toate părţile. O răbufnire mai mult, nu cred că a fost nemulţumit. A declarat că nu are nimic să reproşeze Federaţiei, deci nemulţumiri la ce? Nu este cazul aici. Este respectat, toată lumea îl respectă în jurul lui. Sunt curios când ne vom întâlni cu el să discutăm pentru că absolut toată lumea este de acord la Federaţie că trebuie să continuăm. Acestea sunt datele problemei la ora actuală. Este o plăcere să lucrezi cu un antrenor ca el şi sper să fie la fel şi din partea lui. Îl consider un antrenor foarte bun care a confirmat, care a ştiut să iasă dintr-o gaură neagră, cu o echipă tânără. Asta înseamnă talent, princepere şi înclinare spre meseria asta. Una în care eu cred că trebuie să ai o anumită vocaţie. Sper ca el să înţeleagă că e respectat de noi şi să-şi faca treaba în continuare.

Am bănuit intenţia lui Rădoi. Ştiam oarece intenţii ale lui, a şi declarat-o. Îţi dai seama de intenţiile unui om şi le bănuieşti. Meciurile din septembrie şi octombrie sunt o reuşită. Chiar dacă am pierdut cu Germania, am pierdut cu 2-1. Dacă spui că suntem egalii armenilor, de ce nu spui că suntem egalii germanilor?

Federaţia nu va contacta un alt antrenor atât timp cât el este antrenorul echipei naţionale.Până când Mirel va spune albă sau neagră, nu vom lua niciun fel de hotărâre. Suntem oameni corecţi şi e normal să-i acorzi încredere selecţionerului tău. Eu sper că el se va răzgândi. Am antrenat şi eu ceva echipe la viaţa mea, eu ştiu ce e în sufletul unui om după meciuri", a spus Mihai Stoichiţă, la Telekom Sport.

Selecţionerul Mirel Rădoi a anunţat, în mod surprinzător, că nu va fi antrenorul echipei naţionale, indiferent dacă aceasta se va califica sau nu la barajul de accedere la Cupa Mondială din 2022.

"În momentul de faţă ar trebuie să vorbim despre partidele rămase şi nu despre soarta mea. Nu încerc să pun presiune pe conducerea federaţiei să vină cu un contract... Nu vreau să creăm un alt subiect. Oricine, din luna noiembrie încolo, poate fi în faţa dumneavoastră, aşa că orice este posibil. Vreţi să mai fiu aici, după ce în tur voiaţi să-mi dau demisia? Mi-e greu să cred că după partida cu Islanda, când voiaţi să plec, acum vreţi să mai rămân la echipa naţională vreo doi ani, să mai staţi cu mine pe aici? Dacă am spus aşa, aşa e. Din luna noiembrie, echipa naţională trebuie să-şi găsească antrenor. Eu nu voi mai fi, contractul meu se termină, îmi văd de treaba mea, echipa naţională rămâne în continuare, să aduceţi pe cine vreţi dumneavoastră!", a declarat Rădoi, în timpul conferinţei de presă organizate după meciul cu Armenia.