Mihai Teja, despre plecarea de la Poli Iași: Am dat tot ce am putut, dar nu am reușit

Antrenorul Mihai Teja s-a despărțit, luni, de Poli Iași. Pe cale amiabilă, fără nicio pretenție financiară. A ajuns la un acord cu conducerea clubului să-și primească drepturile bănești până la sfârșitul anului, și-a făcut bagajele și a plecat spre București.

Tehnicianul s-a despărțit de ieșeni cu regretul că nu și-a putut duce mandatul până la capăt. Dar simțea că nu mai poate redresa echipa, care s-a prăbușit efectiv în ultimele runde, când înfrângerile venite una după alta au afectat mult psihicul jucătorilor și al antrenorilor. Înainte de a deplasa spre casă, Mihai Teja a explicat motivul pentru care a decis să plece din Copou.

„Viața merge mai departe și pentru Politehnica Iași, și pentru Mihai Teja. Nu există om de neînlocuit. Îmi pare rău și mie. Păcat, pentru că am găsit oameni ok aici. Am dat maximum din ce am putut, dar nu am reușit. Simțeam că nu mai merge. Nici eu nu am o explicație exactă pentru ce s-a întâmplat. Lucrurile au mers foarte bine la început, echipa a jucat fotbal, dar nu am mai câștigat puncte. Și după aceea ne-am prăbușit cu totul. Nu am mai câștigat de mult timp și asta a afectat foarte mult psihicul băieților.” , a declarat Mihai Teja pentru prosport.ro.

Acesta spune că Poli poate ieși din impas doar dacă se va întări în pauza competițională și a dezvăluit că i s-a propus un nou contract din partea conducerii: „Nu știu dacă se schimba ceva dacă băteam la Sibiu. Poate, nu știu. Conducerea mi-a propus un nou contract, mi-a dat încredere, dar era clar că trebuia schimbat ceva. Și cum eu eram responsabil de echipă, am decis să plec pentru a fi bine de ambele părți.

Poli se poate redresa, dar în primul rând trebuie aduși niște jucători. Dar să ai cu ce să-i aduci… Asta a fost problema de la început la Poli Iași. S-au creat iluzii prin ceea ce am realizat în primele zece etape și acum sunt deziluzii mari. Din păcate, atâta s-a putut. Am început de jos, de foarte de jos. Sper să fie bine, iar schimbarea mea să aducă un suflu nou la echipă.” .