Mihai Teja, după înfrângerea cu FCSB: 'Îmi pare rău pentru jucători, pentru că puteam să scoatem un rezultat de egalitate clar'

Mihai Teja, antrenorul ieșenilor, a declarat, marți, în urma înfrângerii suferite de Poli Iași în fața FCSB-ului, scor 1-2, că regretă faptul că, deși elevii săi au o evoluție foarte bună, aceștia nu reușesc să obțină puncte, potrivit Mediafax.

”Păcat, îmi pare rău pentru jucători, pentru că puteam să scoatem un rezultat de egalitate clar. Eu cred că puteam obține și mai mult. Am stat foarte bine pe teren, am jucat bine tactic. S-a depus un efort extraordinar. Am jucat de la egal la egal cu Steaua, meritam cel puțin un egal. Dacă la fiecare meci vom avea atitudinea asta, vom fi mult mai sus. Trebuie să ne concentrăm pe următoarele meciuri”, a declarat Mihai Teja la Digi Sport.

”Mi-a plăcut dorința jucătorilor. Ne doare că nu luăm puncte. Noi jucăm bine, dar avem probleme de moral, pentru că nu adunăm puncte. Facem greșeli și nu am câștigat punctul de moral. Trebuie să rămânem realiști și echilibrați. O echipă mică nu poate avea o continuitate în rezultate. Există un dezechilibru. Încercăm să facem maximul”, a mai spus tehnicianul ieșenilor.

În urma acestui rezultat negativ, Poli Iași se poziționează pe locul 9, cu un total de 22 de puncte.