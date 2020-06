Mihai Teja, după meciul cu Dinamo: 'N-a fost uşor. Sper să o ţinem tot aşa şi să fim modeşti'

Tehnicianul echipei FC Voluntari, Mihai Teja, a declarat duminică, la Digi Sport, după meciul cu Dinamo, scor 1-0, că nu a fost o confruntare uşoară şi îşi felicită jucătorii, el precizând că aceştia “au caracter”.

“Sunt bucuros pentru cele trei puncte, îi felicit pe băieţi. Am spus tot timpul că formează un grup bun. Suntem bucuroşi pentru puncte, mai urcăm un pic în clasament şi rămânem cu picioarele pe pământ. Am spus tot timpul că Dinamo nu este o echipă uşor de abordat. N-a fost uşor. Am jucat la temperatura aceasta ridicată şi a fost destul de greu. Nu am nicio baghetă magică. Munca... băieţii au caracter... Sper să o ţinem tot aşa şi să fim modeşti. Măţan sper să fie bine, e un jucător important pentru noi. A fost o intrare foarte agresivă din partea lui Filip, nu înţeleg de ce. L-a lovit şi aproape că nu mai putea să respire”, a spus Teja, potrivit news.ro.

Formaţia Dinamo a fost învinsă, duminică, pe teren propriu, cu scorul de 1-0 (0-0), de echipa FC Voluntari, într-un meci din etapa a şasea a play-out-ului Ligii I.

Golul a fost marcat de Ion Gheorghe, în minutul 76.

În minutul 49, de la Dinamo a fost eliminat Filip, după ce a primit al doilea cartonaş galben.