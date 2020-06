Mihai Teja, după victoria echipei sale cu Sepsi: Reveneam şi de la 0-2 şi 0-3

Antrenorul Mihai Teja şi-a lăudat jucătorii după meciul cu Sepsi, în care FC Voluntari a fost condusă cu scorul de 1-0, afirmând că formaţia lui ar fi revenit şi de la un scor mai mare, anunță news.ro.

"Jucătorii au arătat, carcater, au arătat determinare, dorinţă, agresivitate, cred că dacă era 2-0 şi 3-0 tot reveneam. Am dat goluri, ni s-a anulat şi nouă unul, am avut foarte multe ocazii, eu cred că am făcut un meci bun astăzi, mă bucur pentru cele trei puncte, felicit toţi jucătorii, ei sunt artizanii a tot ceea ce se întâmplă aici. Nu vreau să comentez nici golul nostru, nici al lor, nu se vede de pe margine, s-a anulat şi la ei şi la noi, cred că una peste alta am avut ocazii mai multe. Până la urmă echipa mai bună a câştigat. Le-am spus jucătorilor să se bucure în seara aceasta, dar mâine revenim cu picioarele pe pământ pentru că avem un meci foarte greu duminică, jucăm acasă şi trebuie să continuăm victoriile şi jocul prestat. Nu va fi uşor, pentur că se joacă din trei în trei zile", a declarat Teja, la microfonul televiziunilor care transmit Liga I.

FC Voluntari a învins, marţi, în deplasare, cu scorul de 2-1 (0-1) echipa Sepsi Sfântu Gheorghe, în primul meci al etapei a IV-a a play-out-ului Ligii I. FC Voluntari este neînvinsă de şapte meciuri, reuşind cinci victorii şi două remize.

Au marcat: Carnat '1 / Belu Iordache '68, Căpăţână '70.

În minutul 8, gazdele au mai înscris un gol, nevalidat de arbitrul Horia Mladenovici. Dimitrov a centrat de pe partea dreaptă, iar Istvan Fulop a şutat balonul către poartă. Portarul Cojocaru a respins mingea, dar aceasta trecuse cu toată circumferinţa de linia porţii.

Oaspeţii au avut un gol anulat în minutul 65, pentru un ofsaid la Paşcanu.

Clasamentul play-out-ului este următorul: FC Viitorul - 27 de puncte, Sepsi - 20 puncte, FC Voluntari - 18 puncte, Hermannstadt - 18 puncte, Dinamo - 17 puncte, Poli Iaşi - 15 puncte, Academica Clinceni - 14 puncte, Chindia Târgovişte - 14 puncte.