Mihai Tudose: Am împuşcat doi oameni în ziua de Crăciun fiindcă au ţinut poporul în frig şi foame ca să o luăm de la capăt?

Tudose este de părere că în momentele de criză trebuie să uităm de solidaritatea europeană. Potrivit News, eurodeputatul susține că românii nu au împuşcat doi oameni de Crăciun, ca să o ia de la capăt.

Potrivit europarlamentarului PSD, Mihai Tudose, în momentele de criză scapă cine poate, iar România va fi solidară, dar că nu o să fie niciodată de acord să tăiem 15 – 20% din consumul României pentru a salva pe altcineva.

Potrivit News, întrebat cum vede ideea de solidaritate europeană, europarlamentarul a exclamat: „Uitaţi-o! În momente de criză, scapă cine poate. (…) V-am dat exemplu cu măscuţele, cu vaccinurile. Întâi eu cu ţara mea. Niciuna nu a zis am nevoie de zece pastile pentru zece bolnavi, am zece pastile şi îmi opreasc eu cinci şi îşi dau şi ţie cinci. Întâi mi-am dat la ai mei şi după aia mai vedem. Dacă mai am două, îşi dau şi ţie una”, a afirmat Tudose.

Europarlamentarul Mihai Tudose a declarat că românii nu au împuşcat doi oameni în ziua de Crăciun pentru că au ţinut poporul în frig şi foame, ca acum să o ia de la capăt cu restricţiile la energie.

Întrebat dacă România poate reveni la perioada comunistă în care era frig în locuinţe, iar lumina era oprită mai multe ore pe zi, Tudose a răspuns că „nu se poate aşa ceva”, amintind de momentul revoluției. „Am împuşcat noi, poporul român, doi oameni în ziua de Crăciun, fiindcă au ţinut poporul în frig şi foame, ca să o luăm de la capăt? Şi nu se poate aşa ceva”, a explicat Mihai Tudose.

De ce nu a fost plafonat prețul pentru gazul rusesc

Social-democratul a explicat şi de ce nu a fost luată decizia plafonării preţului pentru gazul rusesc. „Eu am înţeles că sunt directivele mari, umbrela mare, care dusă la absurd câteodată, bă, e ok, e în regulă să fim verzi, să nu poluăm, să cumpărăm toţi morcovii la acelaşi preţ să fie egalitate. E în regulă”, a mai spus Tudose, afirmând însă că „Europa a fost construită altfel, noi aveam resursele noastre, alţii erau dependenţi aproape total de gazele ruşeşti: Germania, Polonia, Ungaria, Bulgaria”.

Potrivit europarlamentarului, plafonarea aducea după sine lipsa gazului. „Aşa a spus Rusia, dacă le plafonaţi, nu vă mai dăm deloc. Aţi scăpat de grija preţului că nu vă mai dau marfa”, a mai spus Tudose, explicând că liderii acelor țări trebuiau să se ducă acasă și să spună „noi am fost foarte şmecheri, am plafonat gazul, dar nu mai avem de mâine”, amintind totodată că vine iarna.

„O să fiim solidari. Exportăm, dar nu tăiem din consum”

Privind faptul că Europa cumpără gaz care alimentează maşinăria de război a Rusiei, Tudose a susținut că „9% este ponderea gazului rusesc în Europa astăzi din 40%. S-au mai schimbat lucrurile”.

„Ăla care şi-a construit toată economia când lua gaz de şase ori mai ieftin decât luau alţii ceea ce le potenţa competitivitatea economică, produsele lor erau mai ieftine şi aduceau mai mult profit, atunci nu eram solidari? Nu prea eram nu? Ei s-au bazat doar pe sursa aia şi acum au o problemă. Noi, care nu am beneficiat de beneficiile, scuzaţi jocul de cuvinte, de atunci, acum stăm un pic mai în picioare. E o problemă, trebuie să fim solidari. Am înţeles, o să fim solidari. România a exportat alaltăieri două mii de megawaţi. În regulă dăm la export, dar nu o să fiu niciodată de acord să tăiem 15 - 20 din becurile sau din consumul României ca să salvăm pe altcineva”, a mai afirmat Mihai Tudose.

Potrivit europarlamentarului, economia nu se face prin faptul că stingem un bec. „Partea de economie energetică, de eficienţă energetică, este binevenită din toate punctele de vedere. Au fost blocurile făcute pe vremea aia înainte de 90, aţi văzut ce înseamnă anvelopare, la asta se referă până la urmă. Nu fac economie dacă sting un bec sau dacă dau centrala la 19 grade, în condiţiile în care eu pierd foarte multă energie, prin pereţi, prin geamuri, la clădirile publice, la locuinţele persoanelor.

Liderul PSD a explicat că „sunt proiecte şi programe europene, sunt bani europeni, facem anvelopare, eficienţă energetică, ca să vorbim în limbaj de Bruxelles. Asta e în regulă. Şi atunci, cu eficienţă energetică, câştigi 15- 20 - 30%, în anumite cazuri, reduci consumul ceea ce uşurează şi povara financiară pe consumator, că plăteşte mai puţin, devine mai eficient. Lucrurile au evoluat, au alt randament, acea eficientizare energetică dusă până la capăt”. „Dar ideea asta de a economisi, de a sta pe întuneric, de a sta în frig, nu sunt de acord”, a mai afirmat Tudose.

„România poate să o ducă pe picioarele ei fără probleme această iarna”

Europarlamentarul susține că „România poate să o ducă pe picioarele ei fără probleme această iarna. Dacă nişte oameni nu închideau capacităţi de producţie, jucam acum într-o piaţă, în condiţiile în care producţia de energie din România este controlată, deţinută sau controlată majoritar de stat în proporţie de 80 -85%”.

Întrebat dacă face economie la energie, social-democratul a răspuns că nu. „Nu fac economii, nu fac risipă. Nu mă întrebaţi dacă fac economie la apă când spăl vasele. Fac nemaipomenit că nu le spăl eu. (…) Ideea de a face partea asta de risipă, lux sau cum spun românii, <>, mi-am pus 200 de becuri în curte, cu reflectoare pe casă, îmi pun şi ghirlande şi las toată noaptea lumina aprinsă, ca să vadă lumea că sunt şmecher. Dacă eşti şmecher, plăteşte-o. Şi atunci sunt de acord cu chestia asta. Până la 255, până la 300 de megawaţi e subvenţionat, îţi pui luminiţe în curte şi stroboscoape pe acoperiş, te rog frumos, plăteşte-o”, a mai spus Tudose.