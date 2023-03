Mihai Tudose, despre pensiile speciale: 'Nu sunt toți balauri, pe lângă Ciucă mai sunt o mie de subofiţeri şi ofiţeri care au 2.000, 3.000 de lei'

Europarlamentarul PSD, fostul premier Mihai Tudose a declarat sâmbătă că în afară de premierul Nicolae Ciucă, despre care a afirmat că are o pensie de 18.000 de lei pe lună, mai sunt subofiţeri şi ofiţeri de rand mai mic cu pensii de 2.000, 3.000 şi 4.000 de lei, precizând că acestea nu sunt pensii nesimţite. El a precizat că în toate ţările NATO militarii au statut special, că ei nu au pensii speciale şi pensii militare.

Mihai Tudose a fost întrebat, sâmbătă, la Prima TV de ce guvernanţii nu au curaj să taie pensiile speciale.

“Nu e vorba de curaj şi nu este vorba de pensiile speciale, aşa cum a ajuns în public, că ăştia toţi sunt nişte balauri şi să dă pensia cea mai mare, că uite cât are domnul Ciucă, 180 de milioane. Domnul Ciucă este unul singur. Sau mai sunt încă câţiva de Ciucă, care a fost Şeful Statului Major, cea mai înaltă funcţie militară, general cu patru stele, cu activitate în teatrul de operaţiuni. Ne uităm la filmele americane, la generalul 4 stele, şeful de stat major nici nu are număr la maşină, are nişte steluţe, adică e zeu. După Ciucă, în ghilimele, pensionarul ăsta general cu patru stele, la fiecare Ciucă mai sunt o mie de subofiţeri şi de ofiţeri de rang mai mic. Ăia nu au 180 de milioane, au 2000, 3000, 4000 de lei. Aia nu e o pensie nesimţită”, a explicat Mihai Tudose.

Militarii nu au pensii speciale

El a precizat că militarii nu au pensii speciale.

“În toate ţările membre NATO militarii au statut special, nu pensii speciale, pensii militare. Când semnează omul ăla că intră în Armată, e şi o prevedere acolo. Statul spune că îi dă asistenţă medicală gratuită lui şi familiei lui pe durata vieţii. Este atipic faţă de restul? Este. Nu, domnule, să îşi plătească. Aşa e în toată lumea. (…) Nu compari militarul cu nimic. Nu-l compari cu neurochirurgul. Tot respectul pentru domnul profesor neurochirurg. Importanţa muncii depuse de un chirurg este incomensurabilă, că nu poţi să pui un preţ pe o viaţă, că salvează el o viaţă. Dar nu are nicio legătură cu ceea ce face un militar. Fiindcă, repet, marea deosebire este că omul ăsta, care are o haină militară pe el moare pentru ţară, s-a angajat şi îşi asumă chestia asta”.

Opinia despre magistrați

El a precizat că în momentul în care civilii se întorc împotriva militarilor lucrurile au luat-o razna.

“Noi vorbim acum de sistemele naţionale de securitate. Încearcă cineva, asta este opinia mea, încearcă cineva să ni le pună în cap complet, fiindcă orice discuţie pe tema aceasta şi cele mai multe sunt generate de băieţi care nu au făcut armata că le sărea oja, nu are impact numai pe viaţa pensionarilor, fiindcă până la urmă, ştiţi ceva, sunt militari, îşi asumă o mulţime de nenorociri în viaţă, dar ai impact şi pe cariera celui care pleacă acum în armată, care la 14 ani se gândeşte dacă îşi face o carieră militară, dacă în loc să copilărească încă o perioadă mai lungă, la 14 ani când începi să mai sari gardul, el pleacă în armată. Dar are un ţel, are o ţintă, intră într-o viaţă plină de constrângeri, dar ştie că ies la pensie cu pensia asta după atâţia ani. Ăsta e planul de carieră, din patru în patru, cinci ani, nu ştiu, în funcţie de armă şi de merite, avansez în grad, dacă sunt cuminte, îmi creşte soldat şi aşa mai departe. Am un statut social. În momentul în care noi toţi începem să terfeliem şi îi punem societatea în cap, toţi civilii trebuie să fie împotriva militarilor care ne sug sângele şi aşa mai departe, cred că lucrurile au luat-o razna complet”, a completat europarlamentarul PSD.

O nebunie

El a fost întrebat dacă magistraţii ar trebui să aibă şi ei pensii speciale. “În toată lumea magistraţii sunt altceva. Cuantumul este altceva”, a precizat Tudose.

El consideră că nu se poate ca pensia să fie mai mare decât salariul avut când erai în activitate. “Nu poţi să ai pensia mai mare decât salariul pe care l-ai avut când erai în activitate. Asta e tot aşa e o nebunie. Când mă duceam la serviciu aveam 2.000 de lei şi când ies la pensie am 2.500. Suntem nebuni? Nu merge, nu se poate”, comentează Tudose.

Întrebat dacă este corect ca cineva cu salariul de 20.000 de lei pe lună să aibă o pensie de 18.000 de lei pe lună, Tudose a răspuns: “Câteodată, da”

El susţine că este important şi riscul meseriei.

“Contează şi ce munceşte şi care e riscul meseriei şi ce întâmplă după aia. Un magistrat îşi asumă că îl trimite la puşcărie pe Gigi, care nu ştie ce a făcut şi îşi asumă că Gigi s-ar putea să aibă în cap că el s-a dus la puşcărie nu fiindcă a făcut nu ştiu ce faptă, ci fiindcă l-a trimis magistratul. Şi când iese să facă rost de o cărămidă să îşi facă dreptate. Îşi asumă chestia asta. E o compensare”, a explicat Tudose.

Întrebat cât ar trebui să fie această compensare, europarlamentarul PSD a răspuns: “Să nu fie mai mult decât a avut în activitate. În toată lumea civilizată, tot aşa magistraţi, sistemul de justiţie al unui stat este protejat de către stat. Şi când e în activitate şi după. Fiindcă partea asta de premiu de după activitate reprezintă parte din pachetul de carieră şi din asumarea pe care o are omul respectiv că face nişte chestii pentru statul care îl plăteşte, că trimite criminalul la puşcărie şi ăla iese după 10 ani şi îl caută”.

Vârsta de pensionare

El a mai fost întrebat de ce un judecător sau un procuror nu poate rămâne în activitate până la 60 de ani şi trebuie să iasă la pensie la 40 şi ceva de ani.

“A putea este una, a fi obligat este altceva şi astea vor fi printre noile reglementări. Nu mai vrei să fii în activitate, am înţeles, ajunge. Vă dau un exemplu. Unul care deminează. Nu pot să îl ţin să demineze ca în filme cu două pensetuţe şi şurubelniţă la o vârstă înaintată, când începe să-i mai tremure mâna sau nu mai vede bine, că nu poate să greşească decât o dată. E clar că la o anumită vârstă trebuie să îl las să se ducă acasă. Sunt meserii unde se poate şi meserii unde nu se poate. I-am dat dreptul să iasă la pensie sau i-am dat dreptul să se retragă din segmentul respectiv, un drept câştigat care poate să intre în vigoare, în plată, eventual parţial, până la îndeplinirea vârstei de pensionare”, a menţionat Tudose.

Originea exceselor

El consideră că s-a ajuns în această situaţie deoarece decidenţii au decis să capteze bunăvoinţa unor segmente socio-profesionale.

“Lucrurile câteodată chiar au explodat şi datorită exceselor, fiindcă din dorinţa de a capta bunăvoinţa unor sisteme, segmente socio-profesionale şi aşa mai departe, anumiţi decidenţi, în anumite momente, au zis eu fac un cadou şi ştiţi ca la cel căruia îi e foame şi a venit cineva şi i-a dat prea mult de mâncare, i-a dat de mâncare până l-a omorât. După aia au apărut aceste excese. I-a omorât cu chestia asta, fiindcă, ştiţi, la două şniţele era bine, când l-a luat şi pe al patrulea, l-a băgat în comă. Şi toată lumea, de ce ai aşa multe şniţele pe masă, hai să I le luăm pe toate. Haideţi să fim echilibraţi. În primul rând, discuţia trenează de foarte mulţi ani, că specialii, şi văd oameni care urlă chestia asta, în timp ce ei sunt beneficiari de pensii speciale de la Parlamentul European. Sau ca fost comisar”, a adăugat Tudose.

Întrebat dacă se referă la Dacian Cioloş, europarlamentarul PSD a răspuns: “Mă refer la domnul Cioloş. Că nu l-am auzit să refuze maşina sau secretara când era comisar sau spună, domnule, eu renunţ la pensia de comisar”.