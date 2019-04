Mihai Tudose răspunde la acuzațiile de ÎNALTĂ TRĂDARE: 'A intra în dialog cu niște idioți... Îmi permit să critic Zeul Suprem și inventează'

Păstrarea preţului de referinţă al gazelor naturale de către Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale (ANRM) la un nivel neactualizat timp de 10 ani, între 2008 şi 2017, a produs pierderi la bugetul statului în valoare de 3 miliarde de dolari, a declarat joi Dorin Ursărescu, consilierul preşedintelui ANRM, fost parlamentar PNL şi ALD.

Acesta a făcut numeroase acuzaţii la adresa SRI, DNA, Parchetului General şi fostei conduceri ANRM de până în octombrie 2017, dar şi către fostul prim-ministru Mihai Tudose.

Tudose spune că acuzațiile sunt niște invenții și sunt ordonate de Liviu Dragnea.

”A intra în dialog cu niște idioți... În primul rând, el se erijează în marele apărător al ţării, vezi-Doamne, şă nu piardă statul vreun leu. Are o condamnare definitivă, de un an, luată în 2016, pentru favorizarea unei grupări evazioniste, din comerţ cu produse petroliere, deci omul este calificat. Omul a primit ordin pe unitate să iasă la atac, pentru că să nu cadă cumva preşedintele Dragnea, care dacă rămâne în viaţă îl scapă şi pe el, că mai are încă două dosare în curs, cu finalizare acum.

În fapt, Curtea de Conturi a venit, prin 2015-2016 şi a zis că nu s-au mai actualizat preţurile de referinţă şi au imputat companiilor din domeniu sume imense ca pagubă la stat, Acestea toate au contestat decizia Curţii de Conturi şi vreau să spun că le-au câştigat pe toate. Deci, Curtea de Conturi nu a recuperat un leu, s-a dovedit că nu are dreptate, ANAF-ul a încercat să ducă la îndeplinire decizia Curţii de Conturi şi a pierdut toate procesele. Implicarea mea este că l-am dat afară pe Gigi Dragomir, preşedintele AMRM, pentru că a venit cu prelungirea licenţei pentru două perimetre într-o şedinţă de guvern, ne-a spus că este foarte urgentă, că expiră, nu a fost în stare să explice nimic, a trebuit să aducă o consilieră juridică să ne explice, motiv pentru care l-am dat afară. Păi, nu se poate, şef de agenţie să nu poată să explice.

Marele prejudiciu spus de domnul Ursărescu este cel stabilit de Curtea de Conturi din 2010, deci nu aveam cum să fac eu un prejudiciu din 2010 că eu am venit în iulie 2017.

Prejudiciul ăsta stă din 2010, iată, acum mi-l impută mie pentru că îmi permit să critic Zeul Suprem şi nu au cu ce să mă atace şi inventează.

Eram cu domnul viceprim-ministru Ciolacu în birou şi încă doi colegi din Guvern, a venit doamna Lambru, doamna secretar general adjunct, care răspundea de ANRM cu acest ordin de stabilirea a preţului de referinţă şi a zis, domne' uite ce face domnul Dragomir, ea fiind speriată, tremura cu hârtiile în mână. Bă, ce-i asta?”, a spus Mihai Tudose la România TV, în emisiunea lui Victor Ciutacu.

"În octombrie 2017, când noua conducere a ANRM şi-a preluat activitatea, am constatat lucruri de o gravitate deosebită. Primul lucru constatat a fost faptul că preţul de referinţă al gazelor naturale, la care se plătesc redevenţele la statul român, nu fusese actualizat din anul 2008, deci de 10 ani de zile statul român încasa redevenţe la un preţ de referinţă neactualizat din 2008, la un preţ care era de 495 de lei pentru 1000 de metri cubi de gaze. Între timp a avut loc liberalizarea preţului la gaze, deci preţul de vânzare era deja undeva la 900-1.000 lei. Statul român, în toată această perioadă, a încasat redevenţe la un preţ de referinţă de 495 de lei pe 1000 de metri cubi", a afirmat Dorin Ursărescu.

Acesta a susţinut că SRI şi DNA au fost informate de această situaţie, iar toate aceste lucruri au fost publice în rapoartele Curţii de Conturi.

"Suma pe care statul român ar fi trebuit să o încaseze este de aproximativ 3 miliarde de dolari. Cine e vinovat pentru aceste lucruri? Toate aceste lucruri au fost publice, sunt rapoarte ale Curţii de Conturi, rapoarte ale Corpului de Control al prim-ministrului, iar instituţiile abilitate ale statului, SRI şi la DNA - care este foarte activ cu alte ocazii - ar fi trebuit să fie de însemnătate pentru ei şi o prejudiciere a bugetului de stat cu 3 miliarde de dolari", a mai spus consilierul preşedintelui ANRM.

Potrivit sursei citate, conducerea ANRM a acţionat pentru creşterea preţului de referinţă al gazelor naturale imediat după preluarea mandatului în octombrie 2017.

"Actuala conducere a ANRM a acţionat imediat, am venit în octombrie, iar în decembrie 2017 ANRM a elaborat ordinul privind preţul de referinţă. În 22 decembrie 2017 am fost la Monitorul Oficial şi am depus acest ordin, care aducea preţul de referinţă de la nivelul de 495 de lei/1000 metri cubi la suma de aproximativ 1.100 lei, deci de două ori şi ceva mai mult. Acest ordin nu a fost publicat. Pe data de 26 am fost chemaţi la Guvernul Tudose, s-a sunat la Monitorul Oficial, s-a blocat publicarea ordinului preşedintelui ANRM, domnul Tudose a sunat personal la conducerea ANRM pentru retragerea acestui ordin, care făcea o reparaţie ce de 10 ani de zile păgubea statul român cu sume importante - 3 miliarde de dolari. Erau instituţii ale statului care au fost sesizate, care trebuia să acţioneze şi care au fost ocupate cu alte probleme", a explicat Dorin Ursărescu.

În opinia acestuia, DNA şi SRI au perpetuat această infracţiune, prin faptul că nu s-au sesizat, în condiţiile în care cele două instituţii au fost informate de această situaţie.

"Apoi, pe 27 decembrie, conducerea ANRM a fost destituită, prin ordinul prim-ministrului Tudose, care l-a demis pe preşedintele ANRM, Gigi Dragomir. (...) Cei care au avut de câştigat au fost producătorii de gaze naturale. Producţia de gaze naturale în România este împărţită, în proporţie de cam 50%, între Romgaz şi OMV Petrom. Însă departe de mine de a-i culpabiliza, până la urmă sunt agenţi economici. Vina este în totalitate a statului român şi a instituţiilor statului român, în primul rând a ANRM, apoi instituţiile statului, care au fost sesizate: SRI, DNA, Parchetul General, care au fost sesizate, au primit rapoarte. Este inexplicabil cum de 10 ani de zile instituţiile statului au perpetuat, deci au asistat, cum statul român este păgubit cu miliarde şi miliarde", a declarat reprezentantul ANRM.

Acesta a adăugat că ulterior, după căderea Guvernului Tudose, următorul Guvern a repus în funcţie conducerea ANRM, care a publicat la scurt timp ordinul de mărire a preţului de referinţă al gazelor.

"Primul lucru pe care l-a făcut noul Guvern (Guvernul interimar Fifor, n.r.), chiar în prima zi, pe 16 ianuarie, a fost repusă conducerea ANRM, cu misiunea de a continua cu elaborarea preţului de referinţă, lucru pe care l-am făcut, iar în data de 18 februarie preţul de referinţă a fost publicat", a încheiat Dorin Ursărescu.