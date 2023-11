Mii de civili fug din nordul Fâșiei Gaza în timpul luptelor dintre trupele israeliene și Hamas. Scene de cosmar (Video)

Exodul a avut loc într-o fereastră de oportunitate de patru ore anunțată de Israel, care a cerut locuitorilor să evacueze nordul încercuit de forțele sale sau riscă să rămână blocați în zonele unde au loc lupte violente, relatează Mediafax.

Dar și părțile centrală și sudică ale micii enclave palestiniene asediate au fost din nou sub foc, în timp ce războiul dintre conducătorii islamiști ai Hamas și Israel a intrat în a doua lună.

Oficiali palestinieni din domeniul sănătății au declarat că un atac aerian care a lovit case din tabăra de refugiați Nusseirat a ucis 18 persoane miercuri dimineață.

Orașul Gaza, principalul bastion al grupării militante Hamas în teritoriu, este înconjurat de forțele israeliene. Armata a declarat că trupele au avansat până în inima orașului, în timp ce Hamas spune că luptătorii săi au provocat pierderi grele.

Israelul a atacat Gaza ca răspuns la un raid transfrontalier al Hamas în sudul Israelului, la 7 octombrie, în care bărbați înarmați au ucis 1.400 de persoane, majoritatea civili, și au luat aproximativ 240 de ostatici, potrivit calculelor israeliene.

Incredible scenes from Gaza as an endless stream of Palestinian civilians continue to escape - protected by Israeli tanks.



Hamas are watching their human shields leave them and there is nothing they can do.



Like the truth or not. Israel is the one saving these people's lives. pic.twitter.com/EX6j0x5mbe