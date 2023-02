Mii de oameni au ieșit în stradă la Berlin: Manifestaţie pentru negocieri de pace în Ucraina

Mii de persoane s-au adunat sâmbătă la Poarta Brandenburg din Berlin la o manifestaţie în favoarea negocierilor de pace cu Rusia pentru încheierea războiului în Ucraina, transmit agenţiile DPA şi AFP, potrivit Agerpres.

Un mare aflux de manifestanţi a fost observat de ambele laturi ale Porţii Brandenburg, în pofida lapoviţei şi frigului. Unii purtau drapele cu porumbei ai păcii. Organizatorii vorbesc despre circa 50.000 de protestatari participanţi la demonstraţie, în timp ce poliţia afirmă că ar fi circa 10.000 şi a desfăşurat un dispozitiv de circa 1.400 de ofiţeri pentru a preveni eventuale incidente. Mai multe mici contramanifestaţii au fost semnalate în apropiere.Manifestaţia, organizată sub sloganul "Să ne ridicăm pentru pace !", a fost convocată de politiciana de stânga Sahra Wagenknecht şi de activista pentru drepturile femeilor Alice Schwarzer. Ele s-au adresat manifestanţilor îndemnând la "diplomaţie în locul livrărilor de arme", după ce cancelarul federal german Olaf Scholz a acceptat în cele din urmă, sub presiunea şefei diplomaţiei sale, ecologista Annalena Baerbock şi a SUA, să intensifice livrările de arme către Ucraina, în special deblocarea transferului tancurilor Leopard.Într-un "Manifest pentru Pace", semnat online până în prezent de peste 640.000 de persoane, cele două organizatoare ale manifestaţiei de sâmbătă i-au cerut cancelarului Scholz să "oprească escaladarea livrărilor de arme" şi îndeamnă la o încetare a focului şi la reluarea negocierilor de pace. Îndemnul lor a fost respins de Scholz, care le-a replicat că "preşedintele rus (Vladimir Putin) acceptă acum doar o singură formă de negociere, aceea ca cineva să capituleze necondiţionat".Mai multe manifestaţii anti-război s-au desfăşurat în Germania şi vineri, la împlinirea unui an de la începutul campaniei militare ruse contra Ucrainei. O astfel de manifestaţie a avut loc tot la Poarta Brandenburg, pe care autorităţile locale o iluminaseră în culorile drapelului ucrainean.Ultima rundă de negocieri de pace ruso-ucrainene a avut loc în martie anul trecut la Istanbul. În prezent, Kievul condiţionează orice tratative cu Moscova de retragerea totală a trupelor ruse din Ucraina (inclusiv din Crimeea) şi restabilirea graniţelor acestei ţări recunoscute internaţional. La rândul său, Moscova cere Kievului să accepte pierderea Crimeei şi a teritoriilor ucrainene ocupate de Rusia şi le reproşează responsabililor ucraineni că s-au retras de la negocierile de pace pentru că aşa le-a cerut Washingtonul