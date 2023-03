VIDEO Mii de persoane participă la protestul pro-revizuire a justiției din Israel: 'Știm exact pentru cine am votat!'

"Vocea noastră nu este mai puțin importantă decât cea a unui pilot", scandează ei, precum și "Știm exact pentru cine am votat" și "Nu se poate ca o facțiune a elitelor să aducă țara în acest punct. Suntem o singură națiune", relatează publicația Times of Israel.

Președintele Knessetului se adresează mitingului și cere maselor să coboare flăcările și să evite violența.

"Ne aflăm într-o perioadă sensibilă, furtunoasă și delicată", spune Ohana. "Nu există dușmani. Există o singură națiune care este divizată din cauza drumului nostru și care speră la zile mai bune. Haideți să îndeplinim această speranță, împreună", a declarat Amir Ohana.

Ministrul Shlomo Karai participă și el la manifestație. „Nu ne oprim sub nicio formă, reforma se va muta”, a spus Karai, potrivit postului N12.

Estimates are over 250,000 people in the right wing demonstration in support of the Judicial Reform in Jerusalem pic.twitter.com/w85Lvk1ZHE