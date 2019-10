Mijlocașul german Mesut Ozil: 'Rămân la Arsenal până în 2021, când îmi expiră contractul'

Mesut Ozil (31 de ani), mijlocașul ofensiv german al lui Arsenal, a anunțat că nu are de gând să plece mai devreme decât este specificat în contractul cu gruparea londoneză, adică până în vara anului 2021, anunță MEDIAFAX.

Campionul mondial din 2014 nu s-a mai regăsit în acest sezon, având numeroase probleme fizice care l-au determinat pe antrenorul Unai Emery să nu-l includă în lot pentru majoritatea jocurilor. În actuala stagiune, Ozil a evoluat în doar două partide, disputate în luna septembrie, una din campionat și una din Cupa Ligii Angliei. Totuși, germanul a declarat că vrea să rămână la Arsenal până în 2021.

"Am contract până în vara anului 2021 și voi rămâne până atunci. Când am semnat noua înțelegere, m-am gândit foarte mult și am spus că este una dintre cele mai importante decizii din viața mea. Nu voiam să mai stau doar un an sau doi, ci am vrut să-mi dedic viitorul lui Arsenal, un club care își dorea același lucru. Poți trece prin momente dificile, ca acesta, dar nu e un motiv să fugi, iar eu nu o voi face", a declarat Ozil, pentru The Athletic, citat de Sky Sports.

Deși i-a oferit doar 71 de minute în Premier League, Unai Emery a declarat că se bazează în continuare pe Ozil. Antrenorul a explicat și care au fost problemele fotbalistului său.

"Mesut a avut un start dificil de sezon. S-a antrenat bine în vară și a jucat, dar problemele au apărut în urma acelui incident cu el și Sead (n.r. - când Ozil și Kolasinac au fost atacați de doi tâlhari, la 25 iulie). După acea problemă, a fost bolnav pentru o săptămână și a pierdut multe antrenamente, dar în ultimele două, trei săptămâni s-a îmbunătățit simțitor în pregătire. Nu am exclus posibilitatea ca el să joace. Dacă este pregătit și arată lucruri pozitive la antrenament, atunci poate evolua. Ideea mea este să folosesc fiecare jucător, iar el este un fotbalist din lot care ne poate ajuta. Are calități excelente, de care avem nevoie în următoarele meciuri", a declarat Emery.

Mesut Ozil evoluează la Arsenal din 2013, când a fost transferat de la Real Madrid. Până în prezent, acesta a evoluat în 233 de partide, reușind 43 de goluri și 74 de pase decisive. Alături de londonezi, germanul a câștigat trei Cupe ale Angliei și două Supercupe ale Angliei.