Mijlocaşul croat Ante Roguljic a semnat cu Universitatea Craiova

Clubul Universitatea Craiova a anunţat, miercuri, că l-a achiziţionat pe mijlocaşul croat Ante Roguljic, care a semnat un contract valabil până în vara anului 2025, potrivit agerpres.ro.

"Clubul Universitatea Craiova a semnat cu Ante Roguljic un contract valabil până în vara anului 2025. El a fost cel mai scump transfer al unui junior din Croaţia, declarat la vremea respectivă cea mai mare speranţă din Balcani. De meserie mijlocaş ofensiv de picior stâng, croatul poate evolua pe mai multe posturi la mijloc şi în atac. Ante va purta tricoul cu numărul 24. Îi dorim mult succes în familia alb-albastră!", a anunţat gruparea olteană pe pagina oficială de Facebook.

Roguljic s-a arătat încântat de condiţiile găsite la gruparea craioveană: "Sunt foarte încântat că mă aflu aici, sunt impresionat de facilităţile de la club şi din oraş. Totul mi-a făcut o impresie foarte bună. Ştiam că Universitatea Craiova este o echipă mare din România, am făcut câteva verificări înainte şi tot ce am găsit au fost lucruri pozitive. Voi face tot ce pot pentru a ne îndeplini obiectivul, cu gândul acesta am venit, ca echipa să câştige fiecare meci".

În vârstă de 25 de ani, Roguljic a evoluat în cariera sa la echipe precum Red Bull Salzburg, Hajduk Split, Pafos FC, ultima oară fiind legitimat la AS Trencin (Slovacia).