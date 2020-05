Mijlocașul Eric Dier este nerăbdător să revină pe teren

Mijlocaşul Eric Dier, de la echipa engleză Tottenham Hotspur, aşteaptă cu nerăbdare, alături de colegii lui, să joace din nou fotbal, după ce cluburile din Premier League au reluat antrenamentele pentru continuarea sezonului, din luna iunie, relatează DPA potrivit Agerpres.

Începând de marţi, cluburile engleze au trecut de la antrenamentele individuale la cele în grupuri mici, cu respectarea distanţării sociale şi evitarea contactului direct.''A fost grozav. Apreciezi cu adevărat centrul nostru de antrenament după ce am revenit aici. Am avut o vreme grozavă şi a fost plăcut să revenim la minge şi la terenurile de pregătire. Este complet diferit faţă de ce puteai face acasă în timpul izolării'', a declarat Dier pe site-ul londonezilor.Premier League a fost suspendată din luna martie, iar reluarea ultimelor nouă etape este prevăzută începând cu luna iunie.''A fost plăcut să vezi din nou oameni de aproape. A fost o experienţă ciudată. În mod normal, relaţia noastră unul cu celălalt, cu clubul şi staff-ul este foarte intensă. Cu toţi cu care am vorbit, toţi sunt OK, toată lumea s-a descurcat bine în această situaţie, dar cu toţii suntem disperaţi să revenim şi să jucăm fotbal acum'', a adăugat Dier, 26 ani, cu 40 selecţii pentru Anglia.