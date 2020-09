Mijlocaşul Răzvan Marin: Sunt pregătit să dau totul în fiecare meci la Cagliari

Mijlocaşul Răzvan Marin a declarat, vineri, într-o conferinţă de presă, că este pregătit să dea totul pe teren la fiecare meci al echipei Cagliari, anunță news.ro.

"Sunt pregătit să dau tot ce e mai bun din mine, în fiecare meci. Mă consider genul de jucător care îşi dă sufletul pe teren pentru a ajuta echipa să aibă rezultate bune. Mă bucur că pot să-mi aduc contribuţia pentru a face această echipă grozavă. Sunt mândru că port acest tricou şi garantez angajament şi determinare maximă", a declarat Marin la prezentarea oficială.

Citește și: Doliu în lumea politică: A murit în timp ce se afla în campanie electorală. Viza funcția de președinte al Consiliului Județean Dolj .

El a mai vorbit şi despre Gheorghe Hagi, fostul său manager de la FC Viitorul. "Am lucrat mult cu el, el m-a învăţat multe lucruri, despre fotbal şi la nivel uman. De când am semnat contractul cu Cagliari nu am reuşit să vorbesc cu el, dar el mă cunoaşte bine şi ştiu că vrea tot ce este mai bun pentru mine şi pentru cariera mea. Am citit că în presa românească a avut cuvinte de apreciere pentru mine, profit de această ocazie pentru a-i mulţumi", a mai spus el.

La 31 august, clubul Cagliari a anunţat oficial transferul mijlocaşului Răzvan Marin de la Ajax Amsterdam. Jucătorul român a venit sub formă de împrumut cu opţiune de a semna un acord valabil până la 30 iunie 2025.

Marin are 24 de ani şi a jucat în sezonul trecut de 17 ori pentru Ajax.