Mikaela Shiffrin se departe de antrenorul său chiar în mijlocul Campionatelor Mondiale

Vedeta americană a schiului alpin Mikaela Shiffrin a luat decizia de a se despărţi de antrenorul său istoric, Mike Day, chiar în mijlocul Campionatelor Mondiale de la Courchevel/Meribel (Franţa), a anunţat miercuri echipa Statelor Unite, citată de AFP, potrivit Agerpres.

"Mikaela va continua cu o nouă echipă, cu sprijinul antrenorilor echipei americane pentru restul sezonului şi în viitor", a scris Team USA într-un comunicat."Echipa ţine să-i mulţumească lui Mike Day pentru munca sa şi pentru succesele sale din ultimii şapte ani", a adăugat echipa americană.După medalia de argint la slalom super-uriaş, obţinută săptămâna trecută, Mikaela Shiffrin se prezintă drept marea favorită a slalomului uriaş feminin programat joi, precum şi a slalomului special de sâmbătă, din cadrul Campionatelor Mondiale care au loc în Franţa.În vârstă de 27 de ani, Shiffrin a adunat succese alături de Mike Day începând din 2016, trecând de la 20 la 85 de victorii în Cupa Mondială. Ea a cucerit, totodată, două medalii la Jocurile Olimpice (din cele trei pe care le are în palmares) şi zece medalii mondiale (din totalul de 12).În 2022, cu câteva săptămâni înaintea Jocurilor Olimpice de la Beijing, Mikaela Shiffrin l-a concediat deja pe unul dintre antrenorii săi, Jeff Lackie, responsabil cu pregătirea fizică şi viteza. Acesta a fost înlocuit în primăvară de austriacul Mark Mitter ca antrenor secund, aflat în continuare în funcţie.Cea mai bună schioare din lume în acest moment, americanca are o celulă de antrenament personalizată, în acord dar în afara Team USA, supravegheată de mama sa, Eileen Shiffrin, care i-a fost alături încă de la debut.Cvadruplă câştigătoare a marelui Glob de Cristal, Shiffrin traversează un sezon excelent în Cupa Mondială, cu 11 victorii (85 în total), ceea ce i-a permis să o depăşească pe compatrioata sa Lindsay Vonn, fosta deţinătoare a recordului feminin de victorii în circuitul de schi alpin (82).Mikaela Shiffrin mai are nevoie de un singur succes pentru a-l egala pe legendarul schior suedez Ingemar Stenmark, deţinătorul recordului absolut de victorii în Cupa Mondială (86).