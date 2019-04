Mike Myers va fi protagonistul şi producătorul executiv al unui serial de comedie comandat de Netflix, informează Variety, potrivit news.ro.

Au fost comandate şase episoade, a câte jumătate de oră, în care Myers va interpreta diferite personaje.

„Îmi place să creez personaje, iar Netflix mi-a oferit un loc de joacă fantastic”, a spus Myers, în vârstă de 55 de ani.

Actorul s-a lansat ca membru al emisiunii „Saturday Night Live”. În timpul colaborării cu programul NBC, el a lansat personaje ca Wayne Campbell - „Wayne’s World”, Dieter - „Sprockets” şi Lothar of the Hill People.

Myers a avut apoi o carieră de succes în film, între producţiile cele mai profitabile numărându-se „Wayne’s World”, „Austin Powers” şi „Bohemian Rhapsody”.

Myers este şi producător executiv şi gazdă a emisiunii ABC „The Gong Show”.

Pentru serialul Netflix, care nu are încă un titlu, John Lyons („Austin Powers: The Spy Who Shagged Me” şi „Austin Powers in Goldmember”) şi Jason Weinberg („The Gong Show”) vor fi, de asemenea, producători executivi.