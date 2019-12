Militarii români, în misiune în Mali, de Crăciun: Zboară peste deșert, cu gândul acasă

Departe de familie și la peste 35 de grade, așa petrec Crăciunul militarii români detașați în Mali, în misiune, zburând peste deșert. Cea mai mare provocare este dorul de casă, iar ziua de azi înseamnă planificarea sau executarea unei misiuni în zone de război, sub egida ONU, scrie Mediafax.

Pentru militarii români ce formează Detașamentul Carpathian Pumas, dislocat în Mali, în misiune sub egida ONU, Crăciunul nu înseamnă liniște alături de cei dragi, ci executarea misiunii..

„E un Crăciun inedit, la peste 35 de grade, dar conșțientizez că a fi militar înseamnă mai ales să răspunzi prezent atunci când e nevoie de tine și comandantul ți-o cere", a declarat mr. dr. Vlad Zahiu, unul dintre medicii Detașamentului Carpathian Pumas.

Sunt pregătiți oricând să se urce în elicopter și să zboare deasupra unei zone de conflict, una dintre cele mai arzătoare din lume, în acest moment.

„Cele mai mari provocări în cadrul misiunii, după părerea mea, au fost temperaturile extreme, misiunile complexe și amenințările care nu pot fi neglijate. Țin să menționez că am executat misiuni la temperaturi de 42-43 de grade, lucru care nu poate fi antrenat în țară. Misiunile complexe, pe distanțe foarte lungi au supus aeronava, cât și echipajul la un efort considerabil", a explicat lt. cdor. Florin Bogdan, pilot comandant.

Chiar și așa, la mii de kilometri de casă, Crăciunul e tot cumva, „în familie", pentru că acolo unde sunt militarii români sunt ca o familie.

„Sărbătorile le voi petrece alături de colegii mei din cadrul detașamentului, aici în Mali, cel mai probabil planificând sau executând misiuni în teatrul de operații. Tinând cont că mare parte din membrii acestui detașament sunt din Baza 57 (Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu - n.r.), pot spune că deja suntem o mică familie", a declarat lt. cdor. Florin Bogdan, pilot comandant.

Pentru locotenent comandorul Florin Bogdan, a fi de Crăciun în misiune nu este o noutate, dar dacă era acasă, la finalul zilei și-ar fi strâns familia în brațe.

„Aș fi petrecut Crăciunul în sânul familiei, bineînțeles. Cu toate acestea, exista riscul să fiu serviciu în cadrul Bazei 57, care execută Serviciul de Căutare Salvare 24/7. Deși este un serviciu solicitant pot spune că la ieșirea din serviciu, la întoarcerea acasă, bucuria de a strânge familia în brațe, în timpul sărbătorilor este enormă", recunoaște acesta.

Maistrul militar Gheorghe Dragomir este de 35 de ani în slujba Forțelor Aeriene Române. Acum, Crăciunul îl sărbătorește la mii de kilometri distanță de casă, pregătind pentru zbor elicopterele IAR 330-Puma L-RM, cu care România participă la misiunea MINUSMA, sub egida ONU

„Dacă eram acasă, petreceam Crăciunul împreună cu familia, cu nepoțeii, sub bradul de Crăciun, ca acasă. Pentru mine, spiritul Crăciunului a rămas același și aici, numai că a căpătat o altă conotație în această conjunctură, fiind în misiune, reprezentând Forțele Aeriene Române. Gândurile mele se îndreaptă către familie, către nepoțica pe care o am acasă, altă nepoțică fiind pe drum, am și fata însărcinată și le urez multă sănătate și numai gânduri bune și frumoase, de aici, din Mali", a spus maistrul militar Gheorghe Dragomir.

Și maistrul militar Alin Vlad este unul dintre cei care are grijă ca elicopterele să fie gata de decolare în orice moment. Pentru el este prima dată când e departe de familie de Crăciun.

„Este prima dată când îmi petrec Crăciunul departe de casă și anul acesta îl voi petrece într-un mod inedit, la peste 35 de grade. Aici vom pregăti aeronavele pentru misiuni și vom răspunde provocărilor ONU ori de câte ori va fi nevoie. Tehnica este modernizată recent, mediul înconjurător nu este tocmai favorabil, lucrăm la temperaturi ridicate, iar praful omniprezent. Dar până acum ne-am descurcat cu succes în procesul de mentenanță al elicopterelor și sunt convins că vom duce misiunea la bun sfârșit. Dar, pentru mine, cea mai mare provocare este dorul de casă, dorul de familie și de cei dragi", declarat maistrul militar Alin Vlad.

Aflați aproape de jumătatea misiunii, militarii români s-au obișnuit deja cu mediul și condițiile, dar și cu provocările și temperaturile.

„Inițial lucrurile au fost dificile, a trebuit să ne adaptăm la un mediu cu totul și cu totul străin de ce știam din România, a trebuit să ne adaptăm unui mediu multinațional, fiecare cu cutumele lui, cu obișnuințele și mai ales protocoalele. Dar cred că am reușit cu dreptul acest lucru și acum suntem, zic eu, la funcționalitate de sută la sută. Sper din suflet că vom face cât de mult bine se poate, în acest loc atât de vitregit de natură", a mai spus mr. dr. Vlad Zahiu, medic în cadrul Detașamentului Carpathian Pumas.

Misiunea ONU din Mali a fost stabilită de Consiliul de Securitate al organizației prin rezoluția 2100, pe 25 aprilie 2013, pentru a sprijini procesele politice din acea țară și pentru a îndeplini o serie de sarcini legate de securitate. Mai exact, rolul acestei misiuni este de a sprijini autoritățile de tranziție din Mali pentru a stabiliza țara, se arată pe site-ul ONU. Forțele Aeriene Române au preluat misiunea MINUSMA la jumătatea lunii octombrie.

În acest moment, în cadrul misiunii MINUSMA, în Mali sunt dislocați aproximativ 13 mii de militari, aproape 2.000 de polițiști și 1700 de civili, din zeci de state.