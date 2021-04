Ministerul Afacerilor Interne, responsabil cu finanțarea prevenirii antidrog

Consiliul, Comisia Europeană, Parlamentul European prin Strategia Europeană Antidrog 2021-2025 – Capitolul VI. COORDONARE, GUVERNANȚĂ ȘI PUNERE ÎN APLICARE, evidențiază următoarele; Prioritatea strategică: Asigurarea punerii în aplicare optimă a strategiei și a planului de acțiune, coordonarea implicită a tuturor părților interesate și furnizarea de resurse adecvate la nivelul UE și la nivel național.

Trebuie să fie asigurate participarea și implicarea semnificativă a societății civile, inclusiv a Forumului societății civile în materie de droguri, în elaborarea și punerea în aplicare a politicilor în materie de droguri la nivel național, la nivelul UE și la nivel internațional (anexa 1 Strategie Consiliul European).

Federația Neguvernamentală Antidrog (FNA), Federația Națională a Asociațiilor de Părinți (FNAP-IP București), Centrul Internațional Antidrog și pentru Drepturile Omului (CIADO), Asociația Un pas spre viitor (UPSV), Asociația Dracula, au înaintat propunerile de finanțare a programelor societății civile de la bugetul M.A.I. după cum urmează:

În perioada 2009-2020, Guvernul României a alocat prin Hotărâri de Guvern, suma de 16.644 mii lei pentru programele de prevenire, consiliere antidrog ale societății civile. Ministerul Afacerilor Interne prin Agenția Națională Antidrog, a aprobat doar 312 mii lei, ceea ce reprezinte 1,9 % din suma repartizată. „Efectele acestei decizii au fost dezastruoase”, susține federația.

„Neimplementarea P.I.N. a determinat disfuncţii majore în asigurarea calităţii, eficienţei şi impactului aşteptat, informării şi consilierii populaţiei generale şi în special a consumatorilor de droguri;

- acoperirea insuficientă a programelor de prevenire antidrog a consumului de alcool şi tutun în populaţia şcolară și a programelor de prevenire selectivă a consumului de droguri legale si ilegale;

- acoperirea insuficientă a programelor alternative la consumul de droguri prin petrecerea timpului liber într-un mod sănătos, educație civică și responsabilitate în comunitate:

- dezvoltarea insuficientă a serviciilor de tip reducerea riscurilor asociate consumului de droguri;

Federația Neguvernamentală Antidrog a propus Ministerului Afacerilor Interne reconsiderarea sumelor nealocate și distribuirea lor dupa cum urmează:

Anul 2021 alocare – 4.900 mii lei, 2022 – 4.350 mii lei, 2023 – 4.394 mii lei, 2024 – 3.000 mii lei. Resursele financiare pentru perioada 2021-2024, reprezintă sumele alocate si neexecutate din cele doua H.G. de aprobare a PIN-urilor 2009-2020. Pentru anul 2015 – 4.500 mii lei de la bugetul de stat.

Este decizia Guvernului, Ministerului Afacerilor Interne, dacă vor dori sa respecte principiile și valorile Uniunii Europeane, enunțate in documentele strategice antidrog sau sa incurajeze dezvoltarea consumului de droguri in randul populației tinere, prin neimplicare si nefinanțarea programelor, asa cum s-a intamplat in perioada 2009-2020”, declarat președintele Gigel Lazăr.