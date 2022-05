Ministerul britanic al Apărării: Comandanți ruși de rang înalt, concediați din cauza prestației din Ucraina

Rusia a concediat cel puțin doi comandanți de rang înalt pentru prestația lor în războiul din Ucraina, iar în cadrul armatei ruse domnește o "cultură a mușamalizării", potrivit Ministerul britanic al Apărării.

În actualizarea sa zilnică, Ministerul britanic al Apărării i-a numit pe comandanții care au fost suspendați ca fiind concediați:

- Generalul-locotenent Serhiy Kisel pentru "eșecul său de a captura Harkovul";

- Viceamiralul Igor Osipov este "probabil" să fi fost suspendat din cauza scufundării unui crucișător rus în aprilie.

Acesta a adăugat că șeful Statului Major General, Valeriy Gerasimov, "probabil rămâne în funcție", dar este "neclar" dacă are încrederea președintelui rus Vladimir Putin.

Documentul a continuat să spună că și "căutarea de țapi ispășitori este probabil răspândită în cadrul sistemului militar și de securitate rusesc", adăugând că mulți oficiali implicați în război vor fi "din ce în ce mai mult distrași" de eforturile de a evita vinovăția personală.

"Va fi dificil să recâștige inițiativa în aceste condiții", a concluzionat Ministerul Apărării.

