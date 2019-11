Ministerul Economiei joacă tare, din prima zi de mandat: Așteaptă răspunsul Comisiei Europene pentru abrogarea OUG 114/2018

Ministrul desemnat al Economiei, Energiei și Afacerilor, Virgil Popescu, transmite, într-un mesaj publicat pe pagina sa de Facebook, ca și-a asumat o serie de măsuri pe care le va realiza în calitate de ministru.

Citește și: EXCLUSIV Avem toate contractele cu fonduri europene ale lui Dan Barna! Partener în proiecte de peste 20 de milioane de euro

Prima acțiune este abrogarea OUG 114/2018, iar următoarea are drept scop definirea consumatorului vulnerabil. “La preluarea mandatului de ministru al Economiei, Energiei și mediului de Afaceri, alături de premierul Ludovic Orban, am anunțat o serie de acțiuni pe care le voi face ca ministru. Pe termen scurt și mediu: Abrogarea OUG 114 - cu perioada de tranziție necesară (Așteptăm răspunsul Comisiei Europene)”. Definirea consumatorului vulnerabil până la sfârșitul acestui an. În acest sens se va face un grup de lucru interministerial, cu ministerul Muncii și ministerul Administrației și Lucrărilor Publice, pentru a vedea cine sunt cetățenii care au cu adevărat nevoie de subvenție. Nu cred că se vor majora prețurile după ce vom defini consumatorul vulnerabil”, a scris, miercuri seară, noul ministru al Economiei.

Totodată, Virgil Popescu anunță că are în vedere restructurarea Romarm, principalul producător şi exportator direct de produse militare din România.

Citește și: Ultimă oră! Decizii cruciale luate de Banca Națională, după instalarea Guvernului Orban

Printre măsurile pe care noul ministru desemnat le va duce la îndeplinire, conform acestuia, se mai numără deblocarea investițiilor și începerea extracției gazelor din Marea Neagră, dar și evaluarea programului Start Up Nation, respectiv mutarea din zona socială în zona de inovare. “Pe zona de turism vom rediscuta legea OMD-urilor și vom pune în dezbatere publică legea turismului, pentru a prezenta viziunea PNL”, a conchis Popescu.