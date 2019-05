Ministerul Educației solicită ISJ să facă o anchetă, după ce la o școală din Buzău au fost găsite afișe cu Rareș Bogdan

Ministerul Educaţiei cere Inspectoratului Şcolar Judeţean Buzău să demareze o anchetă în şcoala din comuna Movila Banului, unde ar fi fost aduse în cursul zilei afişe electorale cu Rareş Bogdan, candidatul PNL la alegerile europarlamentare, relatează News.ro.

„Am primit de la domnul primar nişte poze după ce ar fi fost anunţat că în şcoala de la Movila Banului ar exista materiale electorale. Erau nişte afişe pe jos şi în coşul de gunoi. Am luat legătura cu doamna director şi a spus că va face mâine mai multe cercetări. Mâine se va face o anchetă pentru că am înţeles că acest lucru a fost sesizat şi la minister. Am vorbit cu doamna director şi am rugat-o să discute cu părinţii pentru că nu aş vrea să implicăm copii minori în chestia asta. Unii solicită sancţionarea doamnei director, dar trebuie să vedem ce se stabileşte în urma anchetei. Noi am fost sunate de caz de la minister să ne implicăm să vedem ce se întâmplă”, a declarat inspectorul şcolar general adjunct Nela Wamsiedel.

La rândul său primarul comunei Movila Banului, Romică Moise, a explicat că a mers la şcoala cu pricina după ce a fost anunţat de un elev că în şcoală ar fi fost distribuite pliante. Moise a mers la unitatea de învăţământ la finalul orelor şi a găsit pliante cu Rareş Bogdan în coşurile de gunoi pe care le-a fotografiat şi pe care le-a trimis responsabililor din cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean, dar şi la Ministerul Educaţiei.

„Din ceea ce am aflat acum, pe seară copilul unui consilier PNL a luat de acasă pliante şi a dus la şcoală unde le-a împărţit. Nu este OK ca într-o şcoală să se facă campanie şi eu am spus că şeful unităţii de învăţământ, profesorul de serviciu, secretarul sau cine era de serviciu acolo să răspundă pentru acest lucru. Nu am ajuns să se implice copiii în campania electorală”, a declarat primarul comunei Movila Banului, Romică Moise.