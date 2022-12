Ministerul Finanţelor sună clopoţelul BVB pentru marcarea listării celei de-a zecea emisiuni de titluri de stat Fidelis

La eveniment vor participa Radu Hanga, preşedinte Bursa de Valori Bucureşti, Attila Gyorgy, secretar de stat Ministerul Finanţelor, Ştefan Nanu, director general Trezoreria Statului, Ovidiu Petru, director general al Direcţiei Generale Sector Instrumente şi Investiţii Financiare din cadrul Autorităţii de Supraveghere Financiară, Daniela Secară, director general BT Capital Partners, Valerian Ionescu, Head of Product Management Investments Products BCR, Irina Neacşu, director executiv BRD Groupe Societe Generale, Emilian Dobran, director tranzacţionare Alpha Bank România, Adrian Tănase, director general Bursa de Valori Bucureşti.

Ministerul Finanţelor a anunţat la începutul acestei luni că lansează a zecea ofertă de vânzare de titluri de stat Fidelis pentru populaţie, care urmează să fie listate pe Bursa de la Bucureşti în jurul datei de 23 decembrie, informează Agerpres.

Titlurile denominate în lei au maturităţi de 1 an şi 3 ani şi dobânda de 7,65% pe an şi, respectiv, de 8%, iar cele în euro au maturităţi de 1 şi, respectiv, 2 ani şi dobânzi de 2,7% pe an şi, respectiv, 3,7% p.a.

Oferta iniţială primară (IPO) s-a derulat în perioada 5 - 19 decembrie.

Prin precedentele nouă IPO pentru titluri Fidelis, din perioada iulie 2020 - septembrie 2022, Ministerul Finanţelor a atras de la populaţie 13,5 miliarde lei (2,7 miliarde euro).