Ministerul Finanțelor va comunica bancherilor schimbările politice: Cîțu nu mai vrea 'surprize' pe piețele financiare

Ministerul Finanțelor va comunica din timp cu bancherii de investiții privind posibile schimbări de politici ca să "să nu mai fie surprize" în piețele financiare, iar politica fiscală nu va mai fi pro-ciclică în perioada următoare, a declarat joi ministrul finanțelor Florin Cîțu, la Digi 24, potrivit Mediafax.

Ministrul a apreciat că nu ar fi corect ca piețele să penalizeze guvernul PNL. "Este datoria mea să le explic (reprezentanților Comisiei despre deficite). Ceea ce s-a întâmplat acum le-am explicat și au înțeles. Nimeni nu știa magnitudinea dezastrului lăsat de PSD. Acum trebuie să arătăm pentru anul viitor progres și eu cred că o mișcare de la 4,4% (deficit) la 3,5% arată clar progres și direcția în care vrea să meargă acest Guvern. Și vom arăta și măsurile pentru anii următori. Și atunci eu cred că putem să-i convingem. Și nu numai Comisia Europeană, mai trebuie să fim atenți și la piețe. Piețele financiare sunt mult mai atente. Comisia Europeană poate să fie mai indulgentă, dar piețele nu sunt. Crest-ul (n.r. vârful muntelui) îl văd cu piețele financiare. Dacă reușesc să conving piețele financiare că ceea ce fac este corect veți vedea că toată lumea va crede și ne va da dreptate. Dar aici trebuie să comunicăm transparent și feedback-ul pe care îl am de la cei care acționează în piața financiară este că a fost foarte bine că am venit și am arătat ce se întâmplă. Comunic cu ei, și cu cei din România și cu ce de afară, le spunem adevărul, le spunem în ce direcție vrem să mergem, și eu cred că nu ne vor penaliza pe noi pentru ceea ce au făcut alții. Ceea ce nu este nici corect", a spus Cîțu, la Digi24.

El a mai afirmat că nu vrea ca piețele să stea cu ochii pe România pentru a vedea ce mai spune ministrul de finanțe și a reiterat că transparența și credibilitatea ajută foarte mult în relația cu bancherii din piețele financiare.

"Nu vreau să fie surprize. Mixul de politică macroeconomică înseamnă ca politica fiscală să nu mai fie o sursă de volatilitate în economie în primul rând, dar nici să avem o politică fiscală pro-ciclică. Ce vreau să spun la sursă de volatilitate este că vom fi transparenți și predictibili. Nu mai vreau ca piețele să stea cu ochii pe noi toată ziua să vadă ce mai zice ministrul ăsta și cu ce ne mai surprinde. Nu. Le anunț din timp ce urmează, de multe ori discutăm cu ei dinainte, și atunci să nu mai fie surprize. Transparența și credibilitatea sunt lucruri care ajută foarte mult în relația cu piețele financiare. În ce privește pro-ciclicitatea politicii fiscale, semnalul este clar: reducerea deficitului pentru anul viitor de la 4,4% la 3,5% arată clar că politica fiscală nu o să mai fie pro-ciclică în perioada următoare", a spus ministrul.

Totodată, Cîțu a notat că dacă guvernul PNL nu livrează ce promite, încrederea acordată de piețe va dispărea imediat.

"Am venit și am aratat acest dezastru și teoretic trebuia să vedem că dobânzile sar în aer și așa mai departe. Dar nu s-a întâmplat asta. Puțină volatilitate pentru că sunt foarte multe elemente, dar atunci când mergem să ne împrumută nu suntem penalizați. Deocamdată, au încredere în noi, dar bineînțeles dacă nu livrăm ceea ce promitem este clar că această încredere va dispărea imediat. Deocamdată au încredere în noi și au încredere în ceea ce le spunem că vom face în viitor", a spus Cîțu.

El a spus că guvernatorul a avut dreptate să lege variația negativă a cursului de schimb de deficitul bugetar. Leul a atins un minim istoric de 4,8 lei pe piața valutară miercuri și joi, înainte ca BNR să intervină la câteva minute înainte de fixing.

"Bineînțeles că apar volatilități pe termen scurt", a spus Cîțu, notând că a avut discuții dese cu Mugur Isărescu și l-a notificat despre rectificarea bugetară și mișcările din ea.

Acesta a mai reiterat că va include banii pentru majorarea de pensii de la 1 septembrie 2020 cu 40%.