Ministerul Fondurilor Europene mizează pe fondurile europene pentru salvarea României: 'Reprezintă una dintre puţinele locomotive de dezvoltare'

Ministerul Fondurilor Europene, Marcel Boloş, a anunţat joi că, în mai puţin de o lună, a distribuit 75,5% din pachete cu produse de igienă şi 34,6% din cele cu produse alimentare de la producători locali,prin Programului Operaţional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate, ministrul de resort precizând că fondurile europene reprezintă una dintre puţinele locomotive de dezvoltare a României, în contextul în care sistemul de sănătateeste supus unei presiuni enorm, iar economia este greu încercată, relatează News.ro.

„Traversăm o perioadă în care viteza de reacţie, capacitatea de adaptare şi ajutorarea celor afectaţi sunt esenţiale şi deopotrivă de importante. Cu un sistem de sănătate supus unei presiuni enorme şi cu o economie greu încercată pentru care am alocat în total 2,5 miliarde de euro, fondurile europene reprezintă una dintre puţinele locomotive de dezvoltare a României. Am reuşit să identificăm cu rapiditate resurse financiare pe care le-am realocat, am negociat cu Comisia Europeană această flexibilitate şi am creat în Guvernul României cadrul legislativ care să permită restartarea României. În acest context, vârstnicii aflaţi în izolare şi persoanele defavorizate, aproximativ 1,18 milioane de oameni, au nevoie de sprijin la fel de mult ca un antreprenor sau un medic”, explică ministrul Marcel Boloş importanţa Programului Operaţional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate (POAD), care are o alocare totală de 441 milioane euro şi este finanţat din Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane.

75,5% din pachete cu produse de igienă şi 34,6% din cele cu produse alimentare de la producători locali au fost deja distribuite de Ministerul Fondurilor Europene în mai puţin de o lună, cu sprijinul Instituţiilor Prefectului din fiecare judeţ, în coordonarea Ministerului de Interne.

„Într-un efort comun cu Ministerul de Interne şi cu prefecturile din întreaga ţară încercăm să redăm dreptul la o viaţă decentă celor mai afectaţi dintre români”, adaugă oficialul.

Astfel, între 15 iunie şi 15 iulie au fost trimise în toate colţurile ţării 897.421 pachete cu produse de igienă şi 411.540 pachete cu ajutoare alimentare. Prima tranşă de pachete cu produse de igienă destinate celor 1.188.852 de persoane defavorizate a fost livrată în perioada decembrie 2019 - ianuarie 2020, prioritate având judeţele afectate de criza pandemică.

În total, Ministerul Fondurilor Europene prin Programul Operaţional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate pune la dispoziţia beneficiarilor patru tranşe de pachete cu produse de igienă şi şase tranşe de pachete cu ajutoare alimentare, care vor fi distribuite până la sfârşitul anului 2022.

”Efectul multiplicator al fondurilor europene bine investite se regăseşte nu numai în ajutorul direct pentru 1,18 milioane de români, ci şi indirect pentru producătorii români de alimente, furnizori în proiect. 35.000 de tone de făină, 28.000 de tone de mălai, 28.000 de tone de orez, 14.000 de tone de zahăr, 28.000.000 de litri de ulei, 28.500.0000 de borcane de gem şi compot. Dacă această cantitate de produse ar fi transportată în vagoane, trenul ar avea o lungime 43 de kilometri, aproximativ distanţa dintre Cluj-Napoca şi Câmpia Turzii”, precizează Ministerul Fondurilor Europene.

Fiecare pachet alimentar conţine 34 produse, respectiv 14 produse de igienă.

Fiecare pachet de igienă conţine şase tipuri diferite de produse: periuţe de dinţi ambalate individual (5 bucăţi); pastă de dinţi (4 tuburi de câte 75 ml); săpun lichid (1 recipient de 500 ml); şampon pentru copii (1 recipient de 800 ml); şampon pentru adulţi (1 recipient de 500 ml); detergent granule pentru rufe colorate (1 pungă 900 g) şi detergent granule pentru rufe albe (1 pungă 1800 g). În pachetul cu produse de igienă se vor regăsi în total 14 produse.

Fiecare pachet de alimente conţine 12 tipuri diferite de produse: făină albă de grâu (5 pungi de 1 kg); mălai (4 pungi de 1 kg); paste făinoase (2 pungi de 400 g); ulei (4 sticle de 1 l); zahăr (2 pungi de 1 kg); orez (4 pungi de 1 kg); conserve din carne de vită (5 cutii de 300 g), conserve din carne de porc (3 cutii de 300 g); conserve pate de ficat de porc (5 cutii de 200 g); borcane de compot de fructe (2 borcane de 720 ml); gem de fructe (1 borcan de 360 g); gem de fructe dietetic (1 borcan de 360 g). În pachetul cu ajutoare alimentare se vor regăsi în total 34 produse.

Cei 1.188.852 de beneficiari ai pachetelor oferite din fonduri europene sunt: Familiile şi persoanele singure cărora le este stabilit, prin dispoziţie scrisă a primarului, dreptul la un venit minim garantat acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare; Familiile beneficiare de alocaţie pentru susţinerea familiei acordată în baza Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; Persoanele sau familiile aflate temporar în situaţii critice de viaţă, respectiv victime ale calamităţilor, persoane dependente, definite conform prezentei ordonanţe de urgenţă, şi în alte situaţii asemănătoare stabilite prin anchetele sociale şi care se află în situaţii deosebite de vulnerabilitate, precum şi persoanele care locuiesc în aşezările informale.