Ministerul Justiţiei intenţionează să achiziţioneze infrastructură hardware şi software de până la 121,5 milioane de lei

Ministerul Justiţiei intenţionează să achiziţioneze infrastructură hardware şi a software-ului de bază, necesară pentru virtualizarea şi centralizarea aplicaţiei ECRIS 4 şi implementarea Dosarului Electronic Naţional, fiind dispus să ofere până la 121,5 milioane de lei, potrivit Agerpres.

Potrivit anunţului publicat în SEAP, Ministerul Justiţiei, în calitate de autoritate contractantă, intenţionează să doteze sediile tribunalelor şi curţilor de apel cu sisteme de procesare şi stocare performante, care vor găzdui o serie de aplicaţii specifice activităţii judiciare din instanţe, printre care şi aplicaţia ECRIS 4.Totodată, în anunţ se precizează că vor fi instalate tool-uri şi aplicaţii de management pentru echipamentele IT şi utilizatorii din instanţe, cu ajutorul cărora se doreşte eficientizarea activităţii angajaţilor, precum şi optimizarea resurselor (comunicaţii, personal IT, cheltuieli cu întreţinerea sistemelor informatice).De asemenea, se intenţionează dotarea celor 237 de instanţe de judecată din România cu echipamente de comunicaţii performante (routere, switch-uri), precum şi achiziţionarea bunurilor care vor face parte din infrastructura IT (procesare şi stocare), a celei de comunicaţii şi securitate, ce va fi instalată la nivelul celor două locaţii centrale (principală şi secundară), pe care va rula "Dosarul Electronic Naţional" (una dintre cele 4 versiuni distribuite în prezent la nivelul celor 15 curţi de apel).Valoarea totală estimată este cuprinsă între 16.380.550,56 şi 121.542.124,89 lei.Licitaţia va fi una deschisă, iar termenul limită de trimitere a ofertelor este până în data de 16 mai, ora 15,00.