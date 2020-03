Ministerul Muncii lansează o secţiune specială pe site cu măsurile luate pentru evitarea răspândirii infectării cu coronavirus

Ministerul Muncii va avea pe site-ul propiu o secţiune specială cu întrebări şi răspunsuri legate de domeniul muncii, în contextul măsurilor luate pentru a evita răspândirea infectării cu noul coronavirus. Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a afirmat că se recomandă flexibilizarea programului de lucru pentru părinţii care nu au cu cine să îşi lase copiii acasă potrivit news.ro.

”O bună parte din ziua de astăzi am petrecut-o în discuţii legate de situaţii de viaţă în care s-ar putea afla angajaţii dar şi angajatorii în contextul măsurilor privind coronavirusul. Oamenii sunt preocupaţi. Au nevoie de îndrumări. Am cerut echipei mele să evităm limbajul de lemn şi să oferim răspunsuri clare, în cadrul legal existent. Astăzi am răspuns punctual întrebărilor, de mâine vom deschide o secţiune distinctă în pagina de internet cu cele mai frecvente întrebări şi răspunsuri. Vom completa documentul pe toată durata zilei, a scris, lunis eară, pe Facebook, Violeta Alexandru.

Acesta a precizat că se recomandă flexibilizarea programului de lucru pentru părinţii care nu au cu cine să îşi lase copiii acasă.

”Mă preocupă, mai ales în contextul deciziei privind închiderea şcolilor, să acomodăm programul de muncă al părinţilor având copii minori în îngrijire. Mulţumesc pentru mesaje. Este important să vă puteţi baza pe Ministerul Muncii ca să vă concentraţi pe sănătatea voastră şi a familiei dar şi pe muncă”, a mai scris ministrul.