Ministerul Sănătăţii, anunţ important pentru românii care vor să se vaccineze antigripal

Ministerul Sănătății a transmis, sâmbătă, că nu toate vaccinurile antrigripale au fost aduse, acestea urmând să ajungă în patru tranșe. Reprezentanții Ministerului Sănătății menționează și că a fost asigurată inclusiv posibilitatea suplimentarii numărului de doze.

„Vaccinurile gripale nu au fost aduse toate. Se aduc în patru tranșe. Medicii de familie au fost informați de către DSP-uri”, se arată într-o înformare de presă a Ministerului Sănătății.

Potrivit aceleiași surse, în ultimii doi ani, numărul de vaccinuri achiziționate a crescut constant.

„Anul acesta am luat 1.500.000 de doze. În anul 2016 s-au luat 600.000, în 2018 -1.300.000 de doze”, arată datele MS.

Sursa citată a precizat și faptul că medicii spun că perioada optima de vaccinare este septembrie -noiembrie și se imunizeaza „doar populația cu risc de îmbolnăvire, nu toată populația din listă”.

„Ministerul Sănătății a făcut acord cadru pentru patru ani și am asigurat necesarul, inclusiv posibilitatea suplimentării numărului de doze - pe care am bugetat-o din economii. În ceea ce privește vaccinarea copiilor sub trei ani, anul trecut a fost nevoie de 2.000 de doze care au și fost asigurate. Anul acesta sunt de aproximativ cinci ori mai multe vaccinuri, pentru 9.200 de copii”, se mai menționează în informarea Ministerului Sănătății.