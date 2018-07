Ministerul Tineretului si Sportului iese în stradă - 3.500 de angajați sunt foc și pară din cauza salariilor mici

Angajații din Ministerul Tineretului si Sportului ies să își strige nemulțumirile în stradă. Mărirea salariilor operată de PSD nu i-a inclus, astfel că angajații au decis ca din 8 august să întrerupă munca.

"Sindicatul National Sport si Tineret protesteaza in numele a peste 3.500 de salariati din Sport si Tineret care s-au saturat sa fie bataia de joc a conducerii ministerului. Astazi, in urma aplicarii prevederilor Legii salarizarii 153/2017, 70% din personal, indiferent de vechime, studii, functie, este platit cu 1.300 lei net/luna.

Membrii nostri au asteptat suficient dupa promisiunile mincinoase al reprezentantilor MTS si MMJS si sunt hotarati sa inceteze munca pe o perioada nedeterminata", se arata in comunicatul semnat de presedintele sindicatului, Andy Nagy.

Actiunile de protest ale SNST se vor desfasura in perioada urmatoare dupa urmatorul program:

27 iulie - Greva de avertisment, ziua I, incetarea activitatii intre orele 10:00-12:00 in Sport si Tineret, in intervalul mentionat, salariatii vor protesta in fata propriilor institutii, va fi oprita intreaga activitate.

2 august - Greva de avertisment, ziua a II-a, incetarea activitatii intre orele 10:00-12:00 in Sport si Tineret

2 august - Intre orele 10:00-12:00 miting de protest la MTS, vor participa 400 de persoane din Bucuresti si din tara, protestul va fi urmat de un mars spre Camera Deputatilor si Guvern. O parte dintre protestatari vor pleca spre Parlament, iar altii vor merge la Guvern, unde vor depune revendicarile, in acest interval, salariatii din teritoriu protesteaza in fata propriilor institutii

8 august - Greva generala, incetarea totala a activitatii in Sport si Tineret pana la solutionarea revendicarilor.