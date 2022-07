Ministerului britanic al Apărării, noi dezvăluiri despre mercenarii lui Putin din Ucraina: 'Rusia foloseşte compania militară privată Wagner'

Ministerul britanic Apărării susţine că Rusia foloseşte compania militară privată Wagner în Ucraina, iar pierderile suferite afectează, probabil, eficienţa trupelor, relatează The Guardian.

”Rusia a folosit compania militară privată Wagner pentru a întări forţele din prima linie şi pentru a atenua lipsurile de personal şi pierderile”, se arată în ultimul raport al Ministerului britanic al Apărării, pe Twitter, relatează News.ro.

Londra a mai precizat că Wagner a jucat ”un rol central în luptele recente, inclusiv în cucerirea lui Popasnei şi Lîsîceanskului”, lupte care au provocat ”pierderi grele grupului”.

”Wagner reduce standardele de recrutare, angajează condamnaţi şi persoane aflate anterior pe lista neagră. Noii recrutaţi au parte de o formare foarte limitată”, se mai menţionează în raport.

Şeful grupul Wagner, Ievgenii Prigozhin, a fost numit recent ”erou al Federaţiei Ruse” pentru performanţa grupului Wagner în Lugansk, potrivit Ministerului britanic al Apărării.

Această decizie probabil că ”va exacerba nemulţumirile dintre armată şi Wagner” şi va ”afecta negativ moralul armatei ruse”, ţinând cont de numărul mare al comandanţii militari ruşi de rang înalt care sunt înlocuiţi în prezent.

