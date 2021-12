Ministrul Agriculturii, Adrian Chesnoiu, caută soluţii pentru problemele industriei de morărit şi panificaţie

Aplicarea unui regim de impozitare asemenea celui practicat în domeniul construcţiilor pentru salariaţii din sectorul morărit, panificaţie şi produse făinoase a fost una dintre măsurile prezentate joi ministrului Agriculturii, Adrian Chesnoiu, de către reprezentaţii din industrie, având în vedere dificultăţile cu care se confruntă în ultima perioadă.

Potrivit unui comunicat al Ministerului Agriculturii, remis AGERPRES, ministrul Agriculturii a avut joi o întâlnire cu reprezentanţii Romalimenta - Federaţia Patronatelor din Industria Alimentară şi ai ROMPAN - Patronatul Român din Industria de Morărit, Panificaţie şi Produse Făinoase.

Discuţiile au pornit de la o analiză amănunţită ce ia în calcul faptul că problemele au început din anul 2020 când, din cauza pandemiei SARS-COV-2, a restricţiilor de circulaţie, a întreruperilor multor activităţi, în special HORECA, şi desfăşurarea activităţii şcolare online, producţia şi vânzările din sectorul de morărit-panificaţie au înregistrat scăderi însemnate.

Având în vedere că preţurile la energia electrică, gazele naturale şi combustibili au cunoscut creşteri semnificative care au impact asupra industriei de morărit, panificaţie şi produse făinoase, reprezentanţii patronatelor au făcut câteva propuneri menite să atenueze şocul acestor scumpiri şi să permită populaţiei accesul la produsele de panificaţie, se precizează în comunicat.

"Subvenţia pentru tona de grâu procesată este una dintre măsurile pe termen scurt pe care vreau să le analizez împreună cu echipa din Minister. Pornind de la capacităţile de stocare a grâului de care dispunem în acest moment, la nivel de ţară, este deosebit de important ca în viitor producţia de grâu să fie mutată în depozite. România produce grâu, suntem recunoscuţi la nivelul întregii Uniuni Europene, noi trebuie să avem în vedere încurajarea procesării şi chiar direcţionarea acesteia către unităţile zootehnice. Să nu pierdem din vedere că industria de morărit şi panificaţie în ţara noastră este una performantă, este însă nevoie şi de echipamente moderne pentru că retehnologizarea fabricilor trebuie să fie făcută periodic", a afirmat Adrian Chesnoiu.

O altă măsură propusă de patronate a vizat aplicarea unui regim de impozitare asemenea celui practicat în domeniul construcţiilor pentru salariaţii din sectorul morărit, panificaţie şi produse făinoase, constituit ca un program pilot pentru lucrătorii din sectorul agricol, pescuit şi industria alimentară.

Chesnoiu a precizat că în prezent există un proiect de lege depus în Parlament prin care să fie acordate facilităţi fiscale celor care angajează în acest domeniu, pe modelul celor aplicate în domeniul construcţiilor.

"Trebuie să avem grijă de locurile de muncă în agricultură şi industrie alimentară, să oferim salarii atractive lucrătorilor din acest sector, astfel încât să asigurăm venituri decente oamenilor, dar şi stabilitate sectorului. Există deja un proiect de lege depus în Parlament, la care am lucrat împreună cu colegii mei parlamentari, prin care ne dorim să oferim facilităţi fiscale celor care angajează în agricultură, industrie alimentară, silvicultură şi piscicultură, pe modelul celor aplicate în domeniul construcţiilor", a completat ministrul Agriculturii.

Totodată, şeful MADR a afirmat că ia în calcul să aibă o discuţie la nivelul aparatului guvernamental pentru acordarea de credite garantate de către stat pentru subvenţionarea dobânzii pentru achiziţia de sisteme energetice (panouri solare, eoliene, turbine etc.), precum şi introducerea unui program pentru asigurarea independenţei energetice, cu sprijinul Autorităţii Naţionale pentru Reglementare în Domeniul Energiei.

Sectorul de morărit şi panificaţie este cel mai lovit dintre toate industriile alimentare din România, pentru că avem la ora actuală un preţ dublu la materia primă, pe lângă toate scumpirile la energie, gaze şi combustibili, a declara recent, pentru AGERPRES, preşedintele Patronatului Român din Industria de Morărit, Panificaţie şi Produse Făinoase - ROMPAN, Aurel Popescu, potrivit Agerpres.ro.

"Noi suntem foarte loviţi faţă de celelalte industrii. Dacă toată lumea are scumpire la energie, toată lumea are scumpire la gaze, la combustibili, la materia prima nu are nimeni scumpirea pe care o avem noi. Noi avem un preţ dublu faţă de cea fost în iulie la recoltare. Acum luăm grâul cu 1.450 lei/tona faţă de 850 de lei anul trecut. Toată lumea spune că avem o producţie bună de grâu anul acesta, dar grâul este un produs tranzacţionat la bursă pe piaţa mondială şi toată lumea lucrează după preţul pe bursă. Aşa cum este preţul la bursa de la Chicago sau la cea de la Paris, aşa se reflectă a doua zi în preţul grâului în Portul Constanţa. Nu avem noi de câştigat şi poate nici producători agricoli nu mai sunt aşa de mulţi care deţin grâu. Grâul de pe stoc, în jur de 5-6 milioane de tone, este în posesia traderilor şi să fim realişti: ei fac preţul în funcţie de piaţa mondială", a precizat Popescu.

Acesta susţine că, în pofida tuturor acestor probleme, scumpirea produselor de morărit şi panificaţie la nivelul costurilor actuale din industrie ar putea conduce la scăderea vânzărilor în contextul puterii limitate de cumpărare a românilor.