Ministrul Agriculturii, Adrian Oros: 'Doar 26% din fondurile europene pentru piscicultură au fost absorbite până acum la minister'

Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Regionale, Adrian Oros a declarat luni, că din fondurile europene alocate operațiunilor de piscicultură, fosta conducere a ministerului a absobit doar 26%. Însă, pe vremea ministrului Daea, ministerul a acumulat foarte multe cereri de despăgubiri „suspicioase”, anunță MEDIAFAX.

„Avem suspiciuni pentru că lucrurile sunt în cercetare. Investigăm acest caz să vedem care sunt cauzele și care este dimensiunea. Sunt mai multe firme care au făcut cereri de despăgubiri, dar eu nu pot să spun că toate firmele care au făcut acele cereri de despăgubiri sunt în culpă. Noi verificăm acum toate aceste cereri de despăgubiri tocmai pentru a nu crea nedreptăți și acolo unde lucrurile sunt corecte vom face plățile, unde lucrurile nu sunt corecte vom acționa în consecință”, a declarat Oros într-o intervenție telefonică la Digi 24.

Acesta a mai precizat că va face publice informațiile investigațiilor în cel mult zece zile. „Voi veni în maxim zece zile cu rezultate concrete. Eu am găsit doar 26% grad de absorbție pentru piscicultură și operațiuni piscicole, ceea ce este foarte puțin, este ridicol de puțin. În schimb am găsit dosare de despăgubiri la niște sume uriașe și total nejustificate, pe care o să le cercetă, și acele dosare care nu sunt corecte nu vor fi plătite și le vom înainta organelor de specialitate”, a mai spus ministrul.

Oros a mai afirmat că mai spus că aborbția de 26% va fi greu de recupera în cei patru ani rămași pentru exercițiul bugetar.

„Ministerul prin Autoritatea de Management pentru Piscicultură și Operațiuni Piscicole ar trebui să monitorizeze aceste plăți, de asemenea ar trebui să monitorizeze foarte atent proiectele aflate în derulare, iar gradul de absorbție trebuia să fie mult mai mare pentru că suntem la final de exercițiu bugetar, mai avem un an și încă trei, pentru că e vorba de plus trei. 26% grad de absorbție este foarte greu de recuperat în acești ultimi ani. Nu am spus că dânsul este responsabil direct. De semenea Ministerul trebuia să fie foarte atent la Autoritatea de Management pentru Piscicultură și Operațiuni Piscicole, pentru că ele trebuiau să lucreze în tandem. Și aici sunt foarte multe minusuri și suntem mult în spatele altor țări europene privind activitatea de piscicultură și acvacultură”, a precizat Adrian Oros.

Fostul ministru al Agriculturii, Petre Daea a avertizat că aceste afirmații ar dezavantaja statul român în fața Comisiei Europene. „L-aș ruga să se informeze. Aceste afirmații s-ar putea să facă rău țării. Făcând aceste afirmații punem în gardă Comisia Europeană, pentru că aceste despăgubiri nu vin de la bugetul de stat. (...) Este exclus să se fi întâmplat așa ceva, iar dacă dumnealui a descoperit așa ceva, este obligat să ducă investigația până la capăt și să ia măsurile cuvenite”, a spus Petre Daea într-o intervenție telefonică la Digi 24.