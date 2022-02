Ministrul Agriculturii: Suntem pregătiţi să introducem apă pe canale mai devreme decât de obicei, apă gratuită pentru fermieri

Fermierii vor avea acces gratuit şi în acest an la apa de pe canalele de irigaţii, iar Organizaţiile Utilizatorilor de Apă pentru Irigaţii (OUAI) vor beneficia de compensarea cheltuielilor pentru energia electrică cu până la 50%, a anunţat, miercuri, ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Adrian Chesnoiu, conform Agerpres.

"Avem în dispozitiv toţi responsabilii din minister. Am fost în dialog cu colegii de la ANIF şi suntem pregătiţi să introducem apă pe canale mai devreme decât de obicei. (...) Ştiţi bine că avem acest program de a oferi apă gratuită fermierilor şi nu vom înceta nici în acest an în a le acorda această facilitate. Mai mult decât atât (...) am dat o dispoziţie ca prin realocare bugetară să alocăm sumele necesare pentru compensarea energiei utilizate în irigaţii de către OUAI cu până la 50%. Pentru anul 2022 am bugetat în continuare această măsură. Anul trecut au profitat de această oportunitate 150 de UAI, anul acesta estimăm noi că mai mult. (...) Trebuie să luăm aceste măsuri pentru ca fermierii să aibă la dispoziţie apă. Sigur nu este suficient. Nu toate cele 9,4 milioane hectare sunt cu potenţial irigabil. Avem zone în care Dumnezeu a fost alături de noi şi în care cantităţile de precipitaţii asigură nivelul de apă în sol dar avem şi situaţii în care apar îngrijorările", a spus Adrian Chesnoiu.El a transmis că în viitor legislaţia pe îmbunătăţiri funciare va fi îmbunătăţită astfel încât înfiinţarea sistemelor locale de irigaţii să intre în schema de sprijin actuală."Sperăm ca în viitor legislaţia pe îmbunătăţiri funciare să fie îmbunătăţită, încă evaluăm dacă vom da Ordonanţă de Urgenţă sau vom merge pe proiect de lege, pentru ca înfiinţarea sistemelor locale de irigaţii să intre de asemenea în această schemă de sprijin. Nu întâmplător în Planul Naţional Strategic am prins o componentă de finanţare cu sistemele locale de irigaţii, pentru că fermierii sunt tot mai supuşi riscurilor aferente climei şi schimbărilor climatice şi atunci trebuie să avem aceste mijloace de răspuns", a adăugat Chesnoiu.Întrebat care este starea culturilor agricole având în vedere seceta şi lipsa îngrăşămintelor, ministrul a susţinut că din evaluările realizate până în prezent sunt asigurate peste două treimi din necesarul de îngrăşăminte pentru campania de primăvară. "În plus, am luat decizia şi de a repune în funcţiune şi a reactiva acea comisie care autorizează punerea pe piaţă a îngrăşămintelor din ţari terţe, astfel încât să nu existe o penurie de îngrăşăminte în momentul actual. Starea culturilor la acest moment nu este îngrijorătoare, sunt doar anumite zone cu întindere mică unde începem să ne punem întrebări dacă va ploua. Sperăm că vom reuşi să trecem peste acest moment dificil şi Dumnezeu ne va fi alături şi nu-i va lăsa pe fermieri în aceste momente dificile", a subliniat oficialul MADR.Potrivit sursei citate, penuria de gaze apărută la nivel european a cauzat o creştere în lanţ a preţurilor la inputuri, iar acest lucru ar putea afecta producţiile viitoare."Dacă în primăvara acestui an, din datele MADR, peste două treimi din necesarul de îngrăşăminte sunt asigurate trebuie să facem tot cea ce ţine de noi pentru a asigura necesarul pentru anul agricol următor. Vom vedea cum va fluctua nivelul producţiilor. După cum estimăm în momentul actual sperăm că influenţa factorilor meteorologici şi a lipsei, în anumite zone, a fertilizanţilor nu vor afecta producţia şi vom putea să rămânem stabili din acest punct de vedere", a transmis el.

Asociaţia Producătorilor de Porumb din România a organizat miercuri cea de-a şaptea ediţie a congresului "De fermieri pentru fermieri", unde au fost analizate teme de interes major pentru sectorul agricol din România, cu focus asupra exigenţelor Planului Naţional Strategic 2023-2027 şi a soluţiilor inteligente privind tehnologiile avansate.