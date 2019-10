Ministrul Apărării Naționale, Gabriel Leș, despre F-16: 'A fost demarat procesul de avizare interinstituțională. Proiectul, în dezbatere'

Ministrul Apărării Naționale, Gabriel Leș, anunță, referitor la escadrila de F-16 a Forțelor Aeriene Române, că procesul de avizare interinstituțională a fost demarat în luna septembrie, proiectul fiind postat în transparență decizională pe site, anunță MEDIAFAX.

"Avem vești în ceea ce privește completarea escadrilei de #F16 a Forțelor Aeriene Române. În cursul lunii septembrie 2019 a fost demarat procesul de avizare interinstituțională, proiectul fiind postat în transparență decizională pe site-ul ministerului", a scris, pe Facebook, Gabriel Leș.

Documentul va ajunge în Parlamentul României pentru aprobare, până la sfârșitul anului, însoțit de toate avizele, precizează ministrul Apărării Naționale.

Potrivit lui Leș, configurația celor cinci avioane este identică cu cea a primelor 12 avioane F-16 aflate deja în dotarea Forțelor Aeriene Române.

"Investițiile în infrastructura bazelor aeriene sunt în grafic. În Baza 86 Aeriană se vor recepționa, până la sfârșitul acestui an, încă o parte importantă din hangarele pentru aeronavele F-16, iar la Câmpia Turzii suntem încrezători că, până la finalul acestui an, vor fi parcurse toate etapele de natură legală și administrativă care să ne permită, începând cu anul 2020, demararea lucrărilor pentru modernizarea și extinderea aerodromului militar. Și la Mihail Kogălniceanu am făcut primii pași pentru fundamentarea amplului proiect de extindere și modernizare a Bazei 57 Aeriene. La finalizarea celor trei proiecte de investiții, #ForteleAerieneRomane vor dispune de unele dintre cele mai moderne și avansate tehnologic baze aeriene din regiunea noastră", a conchis Gabriel Leș.