Ministrul Aurescu, după turul de forță pentru Schengen: Am discutat cu peste două treimi dintre colegi, toţi au exprimat sprijinul lor puternic

Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu a declarat vineri, în cadrul conferinţei comune de presă susţinută împreună cu omologul din Regatului Ţărilor de Jos, Wopke Hoekstra, şi din Republica Franceză, Catherine Colonna, despre dosarul Schengen, că a discutat cu peste două treimi dintre colegii care reprezintă state UE şi, în acelaşi timp, state membre Schengen şi toţi aceşti colegi au exprimat sprijinul lor puternic pentru aderarea României şi dorinţa de a se implica, pentru că este vorba nu doar despre un dosar care interesează România, ci este vorba despre un dosar care interesează Uniunea Europeană în întregul său.

„Evident, am discutat cu omologii mei, în primul rând, despre obiectivul prioritar al României de aderare la spaţiul Schengen în cel mai scurt timp posibil. Am mulţumit Franţei şi Olandei pentru sprijinul lor de până acum şi pentru abordarea extrem de constructivă, dar şi pentru dorinţa de implicare foarte activă în demersurile de susţinere a României în perioada următoare. De altfel, şi Declaraţia scrisă, pe care am semnat-o ceva mai devreme, reflectă acest sprijin puternic şi, de aceea, le mulţumesc încă o dată colegilor mei”, a spus ministrul de Externe.

Bogdan Aurescu a precizat că „a evidenţiat şi astăzi că aşteptarea României privind aderarea la spaţiul de liberă circulaţie este legitimă, deplin justificată, fiind considerată, atât de partenerii europeni, cât şi de instituţiile europene, ca fiind expresia unui efort puternic, pe care l-am făcut în ultimii ani, dar inclusiv în ultima perioadă, aceşti parteneri ai noştri şi aceste instituţii recunoscând pe deplin eforturile şi aceste progrese realizate de România”.

„De altfel, gradul de pregătire al ţării noastre a fost confirmat şi de misiunile de experţi care au avut loc în România, în octombrie şi în noiembrie. De asemenea, aş vrea să vă spun că, după cum aţi văzut, în ultima perioadă am discutat cu foarte mulţi omologi ai mei. Aş spune că am discutat cu peste două treimi dintre colegii care reprezintă state membre ale Uniunii Europene şi, în acelaşi timp, state membre Schengen, deci cei care votează pentru aderarea României. Toţi aceşti colegi au exprimat sprijinul lor puternic pentru aderarea României şi dorinţa de a se implica, pentru că este vorba nu doar despre un dosar care interesează România, ci este vorba despre un dosar care interesează Uniunea Europeană în întregul său, fiind vorba aici despre aplicarea concretă a principiului unităţii şi a principiului solidarităţii europene”, a afirmat Aurescu.

Ministrul de Externe a subliniat că „România va continua să fie o parte a soluţiei pentru consolidarea securităţii, pentru protejarea eficientă a frontierei externe a Uniunii Europene şi acest lucru este consemnat şi în Declaraţia pe care au semnat-o astăzi – în beneficiul tuturor cetăţenilor europeni, inclusiv în beneficiul cetăţenilor români”.

„România are o abordare constructivă privind susţinerea adoptării şi implementării, la nivel european, de măsuri care să combată concret fenomenul migraţiei ilegale la frontierele externe ale Uniunii Europene, care trebuie să fie întărite. Aceasta este poziţia României, chiar dacă noi respingem conexiunea artificială dintre aderarea la Schengen şi evoluţiile la nivel european în materie de migraţie ilegală. Am informat cu privire la discuţiile cu Preşedinţia suedeză, cu ministrul de externe Billström, care şi-a exprimat angajamentul extrem de constructiv şi activ de a contribui, printr-un proces de consultări lansate în perioada următoare, la identificarea de soluţii constructive, care să ducă la adoptarea deciziei de aderare la Schengen. De asemenea, am informat cu privire la discuţiile avute cu omologul meu austriac, cu privire la deschiderea pe care o avem pentru o cooperare care să ducă la identificarea de soluţii, pentru un plan de lucru care să ajungă să răspundă acestui obiectiv pe care România îl are”, a mai spus Aurescu.