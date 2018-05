Ministrul care a SCĂPAT prin votul SECRET: EȘEC pentru USR și PNL

Senatul a respins, în şedinţa plenului de luni, moţiunea simplă "PSD vinde locurile în universităţi clientelei sale politice", iniţiată de 36 de senatori USR şi PNL, împotriva ministrului Educaţiei, Valentin Popa.

În favoarea moţiunii s-au exprimat, prin vot secret electronic, 35 senatori şi 71 au votat împotrivă, scrie agerpres.ro.

Moţiunea simplă a fost depusă, în urmă cu o săptămână, ca urmare a deciziei ministrului "de a tăia drastic din locurile de admitere ale celor mai vechi şi prestigioase universităţi".

"Întregul demers este unul politicianist relevat de conținutul moțiunii. Autorii moțiunii pun etichetă negativă întregului sistem de învățământ românesc. Am constatat cu tristețe că discursul a fost prefabricat, preconceput. Nici măcar nu am fost ascultat în argumentele prezentate. Criteriile sunt prezente și postate, dar nu interesează pe nimeni dintre semnatarii moțiunii. Sunt primul rector din România care în 2016, pe un post de televiziune național, a reclamat alocarea din px, pentru că nu s-a făcut decât din pix alocarea. Este prentru prima oară în 25 de ani când s-a prezentat o formulare. Am reclamat ani de-a rândul necesitatea unei metodologii legate de o alocare. M-ați acuzat că am blocat alocarea? Mă scuzați, din 2016 până acum sunt primul ministru care pune pe agendă metodologia de aplicare a Băncii Mondiale pentru alocare. Despre ce blocare vorbim? Transparența, ați vorbit de transparența. E prima oară când e pe site-ul ministeurlui publicată metodologia", a declarat de la tribuna Senatului, Valentin Popa, în cadrul dezbaterilor plenului.

Moțiunea simplă a Opoziție împotriva ministrului Educației a venit ca urmare a deciziei lui Valentin Popa de a tăia drastic din locurile de admitere ale celor mai vechi și prestigioase universități. Cei 36 senatori ai PNL și USR care au semnat moțiunea consideră că ministrul a procedat astfel deoarece apără interesele unor abonați ai puterii și nu interesele educației naționale.

În textul moțiunii se arata că "Învățământul superior este creuzetul de formare a elitelor unei națiuni și trebuie să fie autonom și liber de interese de partid, finanțat pe bază de performanță și merit, nu pe criterii de obediență politică. Ministerul Educației trebuie să facă politici publice în interes general, nu să împartă locuri preferențial ori să pedepsească și să premieze universitățile după criterii politice. Universitățile trebuie să fie independente, să producă cercetări, idei și cunoaștere pentru societate libere de constrângeri și servituți politice."

Opoziția îi reproșează ministrului Educației și faptul că, spre deosebire de anul precedent, Universității București i se suprimă 60 de locuri la licență, 335 de locuri la master și 56 de locuri la doctorat. Pe de altă parte, Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad, încadrată de ARACIS la încredere limitată atât în 2013, cât și 2015, primește cu 30 locuri mai mult ca anul trecut. "În total, celor patru universități din Consorțiul "Universitaria", cele mai vechi și probabil cele mai performante din țară, care nu au semnat scrisoarea de susținere pentru ministrul Popa, li se suprimă aproximativ 1000 de locuri la cele trei cicluri de studii", se arată în textul moțiunii simple.

