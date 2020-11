Ministrul Cîţu explică probuşirea investiţiilor străine: 'Suntem într-o perioadă de criză economică globală'

Florin Cîţu a declarat, întrebat sâmbătă despre scăderea investiţiilor străine directe în primele 9 luni ale acestui an, comparativ cu aceeaşi perioadă a lui 2019, că explicaţia este simplă: „suntem într-o perioadă de criză economică globală”. Ministrul de Finanţe a adăugat că acest lucru a fost suplinit prin absorbţia mai mare a fondurilor europene şi prin creşterea investiţiilor publice la un nivel record, mult mai mult decât s-a investit în tot anul 2018 sau 2017 şi anume suma de 35,4 de miliarde după 10 luni de zile, transmite news.ro.

„Da, era frumos să vă uitaţi şi la graficul de lângă investiţiile directe care arăta că au fost atrase, în locul investiţiilor directe, fonduri europene în ritm istoric, faţă de anul trecut. Mult mai mult decât în anul 2019. Ele merg împreună. Explicaţia este foarte simplă – suntem într-o perioadă de criză economică globală. Investiţiile străine directe au scăzut în toate ţările lumii. Dacă vă uitaţi şi la structură, veţi vedea un lucru foarte interesant. Investiţiile străine din anul acesta sunt cu adevărat investiţii străine directe. Ceea ce lipseşte este profitul reinvestit, ceea ce face diferenţa faţă de anul trecut. Deci lucrurile nu stau chiar aşa de rău”, a afirmat Florin Cîţu, întrebat sâmbătă într-o conferinţă de presă cum vede faptul că Cum vedeţi faptul că investiţiile străine directe în România au scăzut cu 56,6% pe primele 9 luni ale acestui an comparativ cu perioada similară a lui 2019, conform datelor BNR.

El a adăugat că acest lucru a fost suplinit printr-o creştere record a investiţiilor publice.

„Pentru că am ştiut că va fi această dinamică, am suplinit noi prin creşterea investiţiilor publice la un nivel record, mult mai mult decât s-a investit în tot anul 2018 sau 2017 – 35,4 de miliarde după 10 luni de zile. Era normal. Sunt unii indicatori care sunt afectaţi de criza economică globală, iar fluxul acesta de capital din ţările dezvoltate în ţările în curs de dezvoltare este unul dintre aceşti indicatori afectat negativ. Repet, acest lucru s-a întâmplat în toată ţările din lume. Dacă citeaţi explicaţia BNR, vedeaţi că spun şi ei acolo. Explicaţia este criza economică globală, dar acest lucru a fost suplinit de absorbţia mai mare, cred în 8 luni de zile, faţă de întregul an 2019, de fonduri europene. Deci am avut grijă să suplinim ceea ce nu s-a mai primit din străinătate”, a completat ministrul de Finanţe.

Chestionat dacă să ne aşteptăm să continue să scadă investiţiilor străine directe, liberalul a răspuns: „Nu, eu nu mă aştept să scadă în continuare”.

„Mă aştept şi cu trecerea la statutul de piaţă emergentă a României prin BVB, faptul că ne-am păstrat ratingul de ţară vom vedea o dinamică în creştere a investiţiilor străine directe, în perioada următoare. În special o creştere acum pe final de an şi în următorul an”, a conchis Cîţu.

Prim-vicepreşedintele PSD Sorin Grindeanu l-a întrebat pe ministrul de Finanţe Florin Cîţu de ce investiţiile directe sunt în primele nouă luni ale acestui an de numai 1,9 miliarde euro, comparativ cu 4,47 miliarde euro în perioada similară din 2019, din timpul guvernării PSD. Social-democratul s-a mai întrebat „pe ce a cheltuit 7,4 miliarde de euro împrumutaţi anul acesta la dobânzi astronomice?!”.

El s-a mai întrebat „de ce toţi managerii români spun că, după datele din trimestrul al III-lea, de care Cîţu pare fericit, revenirea economică se transformă în austeritate?” .

„Haide Cîţule, curaj!”, l-a îndemnat Grindeanu pe ministrul de Finanţe, într-o postare pe Facebook.