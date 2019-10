Ministrul Comunicaţiilor: 'Acoperirea 4G în România este de 77%, sub media Europeană de 94%'

Ministrul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, Alexandru Petrescu a anunțat, marți, că România are o acoperire 4G de 77%, sub media europeană de 94%, de asemenea, serviciile digitale cu bandă largă acoperă daor 40% din zona rurală, potrivit Mediafax.

"România se confruntă încă cu provocări semnificative pe digital în zona rurală, unde avem sub 40% din teritoriu acoperit cu servicii în bandă largă şi, în acelaşi timp, suntem martorii unei substituţii accelerate de la fix către mobil şi a unei dublări anuale a traficului de date, evoluţii încurajate semnificativ de scăderea preţurilor, până la o medie de 10 euro în România, comparativ cu 22 de euro, media în Uniunea Europeană. Totodată, progresăm în acoperirea cu 4G, care este de 77% în România, inferioară unei medii europene de 94%. Sunt încrezător că, odată cu materializarea proiectului legislativ foarte ambiţios lansat de MCSI, alături de industrie şi instituţiile cu atribuţii în domeniu, pentru simplificarea procesului de autorizare de infrastructură de comunicaţii electronice, vom fi într-o poziţie mult mai bună pentru acoperirea cu servicii de comunicaţii în România şi vom putea susţine apetitul investitorilor pe piaţa românească de comunicaţii printr-un cadru operaţional şi legal predictibil şi încurajator care vine, de altfel, şi în întâmpinarea comunicaţiilor de generaţie a 5-a", a spus ministrul.

Despre Harta utilizatorului conectat, o platformă digitală care acoperă reţelele şi serviciile de comunicaţii mobile, acesta a spus că proiectul va contribui la atragerea fondurilor europene programul Connect Europe care prin care se vor alocat 3 miliarde de euro şi prin Programul Operaţional Competitivitate care este acum în negociere.

"Actuala hartă operaţională a serviciilor de broadband din România are precedente atât în Austria, cât şi în Germania şi Polonia şi conţine date detaliate ale prezenţei geografice până la nivel de gospodărie şi va fi de extrem de mare ajutor în atragerea de fonduri europene pentru infrastructură, pentru creşterea nivelului de conectivitate digitală atât prin programul Connect Europe care are alocate 3 miliarde de euro pentru perioada de programare 2021- 2027, cât şi prin Programul Operaţional Competitivitate care se negociază cu reprezentanţi Comisiei Europene şi reprezentanţii Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale chiar în această perioadă, sub Preşedinţia finlandeză a Consiliului Uniunii Europene", a adăugat Alexandru Petrescu.

Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) a lansat marţi, "Harta utilizatorului conectat", o hartă digitală a acoperirii mobile, care oferă o imagine de ansamblu asupra dezvoltării diverselor servicii de comunicaţii electronice.