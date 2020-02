Ministrul Culturii, prima reacție după valul de critici la adresa Irinei Rimes: 'Ne-am atins scopul'

Bogdan Gheorghiu spune, cu privire la reacţiile legate de Irina Rimes, ambasador al zilei Brâncuşi, că instituția și-a atins scopul. "Se numeşte Poarta Sărutului dar parcă nu înţelegeam de ce se numeşte aşa. Din punctul ăsta de vedere m-a fascinat Brâncuşi", a afirmat joi Irina Rims, joi.

”Intenţionăm să schimbăm modul de a interacţiona cu tinerii, să folosim cu totul alte canale, dar nu renunţăm la cele consacrate.(...) Încercăm să îi atragem pe tineri şi vorbind pe limba lor şi folosind modelele care li se adresează. Din punctul meu de vedere este doar un prim pas. Pot fi păreri pro şi contra. Important este că am creat dezbatere, am creat efervescenţă în jurul acestui subiect şi, din punctul acesta de vedere, ne-am atins scopul. Vrem să atragem mai mult atenţia asupra fenomenului cultural”, a explicat ministrul Bogdan Gheorghiu, la Digi 24.

Ministerul Culturii a confirmat pentru MEDIAFAX că va publica ”o informare pe această temă”.

Cântăreaţa Irina Rimeş a afirmat joi, în cadrul evenimentului organizat la Muzeul Naţional de Artă pentru prezentarea sa în postura de ambasador onorific al Zilei Brâncuşi 2020:

Marș în Piața Unirii în plin scandal între Gabriela Firea și ministrul Mediului: 'Promisiunile nu ne fac mai sănătoşi'. Ce solicită organizatorii

”Să zicem că vorbesc strict despre Brâncuşi. Când am început să-l descopăr pe Brâncuşi, când am auzit despre Coloana Infinitului şi m-a fascinat «da’ ce înseamnă asta? Da’ cum aşa? Da’ cum ai făcut o chestie şi se numeşte Coloana Infinitului şi ce poate să reprezinte?». Şi atunci am început să descopăr celelalte lucrări ale lui, am început să citesc despre ele, despre Poarta Sărutului şi multe alte lucrări care m-au fascinat că nu erau ceea ce, nu reprezentau neapărat ce... cum se numesc. Se numeşte Poarta Sărutului dar parcă nu înţelegeam de ce se numeşte aşa. Din punctul ăsta de vedere m-a fascinat Brâncuşi. Desigur că nu-i cunosc toate lucrările, ar trebui să fiu poate un pic mai avizată în ceea ce priveşte creaţia lui, dar, pentru cultura mea generală, cred că sunt destul de informată”.

”Nu mai citiţi toate articolele care circula pe net cu titluri din cuvinte scoase din context. Acesta ar fi un articol de referinţă. Mulţumesc. Mâine , după ce trece febra, vom vorbi şi noi despre lucruri relevante, cum ar fi evenimentul de pe 19 Februarie la Muzeul National de Arta. Noapte bună”, a scris Irina Rimes pe contul său de Facebook, recomandându-le fanilor un articol publicat joi.

Cântăreaţa Irina Rimes a fost prezentată în calitate de ambasadorul onorific al Zilei Constantin Brâncuşi 2020, joi, în cadrul unei conferinţe de presă la care a participat Ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu. Ministrul a spus că ”simpla prezenţă a ei înseamnă enorm pentru că ne adresăm unui public la care nu ar fi ajuns altfel acest eveniment”.

Muzeul Naţional de Artă al României oferă acces gratuit vizitatorilor pe parcursul întregii zile de 19 februarie şi organizarează trei tururi ghidate în sala Brâncuşi din Galeria Naţională.