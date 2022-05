Ministrul de Externe al Ucrainei pune presiune pe UE: Embargoul asupra petrolului rusesc trebuie să facă parte din următorul pachet de sancțiuni

Ministrul ucrainean de externe, Dmytro Kuleba, i-a spus șefului diplomației UE, Josep Borrell, că un embargo asupra petrolului rusesc trebuie să fie inclus în următoarea rundă de sancțiuni a blocului european.

Kuleba a scris duminică pe Twitter că a vorbit cu Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe și politica de securitate cu privire la "următoarea rundă de sancțiuni ale UE împotriva Rusiei, care trebuie să includă un embargo asupra petrolului".

Ministrul de externe a criticat eșecul UE de a impune un embargou asupra importurilor de petrol rusesc, declarând la începutul lunii aprilie, la o conferință de presă a NATO, că "atâta timp cât Occidentul continuă să cumpere gaz și petrol rusesc, sprijină Ucraina cu o mână, în timp ce susține mașina de război rusă cu o altă mână".

În timpul discuțiilor sale cu Borrell din această săptămână, Kuleba "a subliniat, de asemenea, că nu poate exista nicio alternativă la acordarea statutului de candidat la UE pentru Ucraina", potrivit tweet-ului.

La 18 aprilie, Ucraina a mai finalizat un pas în lungul proces de a deveni stat membru al UE, predând un formular cu răspunsuri la un chestionar al Uniunii Europene.

În cele din urmă, Kuleba și Borrell au discutat despre evacuările care au loc în orașul Mariupol, aflat sub asediu în sudul țării, a precizat Kuleba în tweetul său.

I spoke with @JosepBorrellF on the next round of EU sanctions on Russia which must include an oil embargo. I also emphasized there can be no alternative to granting Ukraine EU candidate status. We paid separate attention to further safe evacuation from besieged Mariupol.