Ministrul de Interne din Rusia a suferit un accident teribil: este în stare critică la spital

Potrivit apelului la 112, un general locotenent de poliție s-a accidentat cu un ATV ,în apropierea casei sale de la țară din satul Lipovaya Gorka.

Se pare că acesta a intrat frontal cu un ATV într-un obstacol, iar apoi a fost proiectat câțiva metri în aer.

Medicii l-au diagnosticat cu o rană la stomac și o ruptură de rinichi, iar starea sa de sănătate este critică.

#Russian Interior Ministry General Alexander Travnikov was involved in a serious ATV accident. He is in a hospital in critical condition. pic.twitter.com/n0dGCNQc9G