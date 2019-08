Ministrul Dezvoltării Regionale a verificat derularea lucrărilor de investiţii finanţate de MDRAP

Ministrul Dezvoltării Regionale, Daniel Suciu, a verificat, miercuri, modul în care se derulează lucrările de investiţii finanţate în Harghita de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice (MDRAP) şi a avut o discuţie şi cu conducerea Consiliului Judeţean Harghita, potrivit Agerpres.

Potrivit informaţiilor postate pe pagina sa de Facebook, ministrul Daniel Suciu a vizitat şantierul bazinului de înot de la Gheorgheni şi a cerut respectarea contractului, care prevede că în martie lucrarea trebuie finalizată."Am obiceiul de face ceea ce spun şi mereu ţin minte că o promisiune se respectă mereu. Am promis finanţare de către #MDRAP pentru bazinul de înot şi patinoarul din Gheorgheni şi am mai am spus că voi merge în judeţul Harghita să văd cum se derulează lucrările.Era în aprilie şi azi am pus în practică promisiunea şi am avut din nou o zi plină, aşa cum îmi place, pe teren. Cu promisiunile deja fapte", a afirmat Daniel Suciu.

Ministrul Dezvoltării Regionale a vizitat şi comunele locuite preponderent de români, acolo unde MDRAP finanţează zeci de proiecte de infrastructură.



De asemenea, Daniel Suciu a fost şi la Miercurea Ciuc, unde s-a întâlnit cu preşedintele Consiliului Judeţean Harghita, Borboly Csaba şi cu vicepreşedintele Barti Tihamer, fiind discutate soluţii pentru relocarea secţiei de boli infecţioase a Spitalului Judeţean de Urgenţă din Miercurea Ciuc, care funcţionează într-o clădire retrocedată de mai mulţi ani Bisericii Catolice.



Preşedintele CJ Harghita, Borboly Csaba, a precizat, pe pagina sa de Facebook, că a solicitat şi sprijin pentru finanţarea lucrărilor de reabilitare în zonele în care inundaţiile au provocat pagube.