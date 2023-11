Ministrul Digitalizării, Bogdan Ivan, reacționează după ce teza de doctorat i-a fost invalidată: Pe Dîncu nu l-am cunoscut la partid

Ministrul Digitalizării, Bogdan Ivan, a declarat că mai are la dispoziţie aproximativ trei luni pentru a venit cu completări la teza de doctorat, lucrare pe care a susţinut-o în 2022 şi pentru care a primit din partea unei comisii din cadrul Universităţii Bucureşti recomandarea de titlu de doctor. Demnitarul susţine că Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare (CNATDCU) nu i-a invalidat titlul de doctor, ci au cerut mai multe completări la lucrare, care trebuie făcute în 12 luni.

”M-am înscris în 2016 la doctorat, am dat admitere, examen, am fost admis la buget. (…) Am susţinut lucrarea anul trecut în august - septembrie. (…) După ce am susţinut lucrarea, am primit validarea din partea comisiei de validare care a trimis recomandare de a fi acordat titlul de doctor. Am primit recomandarea din partea comisie (n.r. din cadrul Universităţii Bucureşti) după ce am trecut de toate filtrele profesorilor universitari, membri în cadrul comisiei, şi a fost trimisă către CNATCDU, în 2022. Am primit o notificare din partea CNATCDU în care mi-au spus că trebuie să fac anumite completări şi argumentări suplimentare în segmentul ipotezelor şi am termen 12 luni ca să fac acele completări, până în februarie 2024. (…) În februarie (n.r. 2023) mi-a venit această decizie. (…) În foarte puţinul timp pe care îl am, deşi mai am destul de mult de lucru, sper să mă încadrez până în februarie”, a spus Bogdan Ivan, în cadrul emisiunii România Politică de la Prima News.

Coordonatorul tezei de doctorat este Vasile Dîncu, preşedintele Consiliului Naţional al PSD, despre care Bogdan Ivan spune că nu l-a cunoscut pe linie de partid.

”În 2014 sau 2015 am fost la o lansare de carte a lui Vasile Dîncu. Am citit una, doua, trei, cinci cărţi şi mi-au plăcut (…) şi mi-am dorit să învăţ de la domnia sa. Nu l-am cunoscut pe linie de partid, ci la o lansare de carte”, a mai spus Ivan.

Tema lucrării de doctorat a fost pe resurse umane, iar ministrul Digitalizării speră ca până în februarie să facă toate completările cerute de CNATCDU, iar verdictul final să fie unul pozitiv.

”Între timp visul pe care l-am avut şi ipoteza pe care am studiat-o în cadrul lucrării a devenit şi lege, şi anume transferul de management şi modele de bună practică în resursele umane din sectorul privat în sistemul public. (…) E vorba de sistemul de 360 de grade în care faci o analiză pe toate palierele atunci când vorbeşti de resursa umană. În acest sens, România are deja o lege a cărui iniţiator sunt prin care din 2025 vom avea evaluarea competenţelor funcţionarilor publici din România făcute inclusiv în format digital”, a mai spus Ivan la Prima News.

